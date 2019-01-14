İstanbul6 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Aydıntepe Belediyesinden kar mesaisi

Aydıntepe Belediyesinden kar mesaisi

Bayburt Aydıntepe ilçe merkezinde karla kaplı yollar ve kaldırımlar Aydıntepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizleniyor.

Aydıntepe Belediyesinden kar mesaisi

Bayburt Aydıntepe ilçe merkezinde karla kaplı yollar ve kaldırımlar Aydıntepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizleniyor.

Cadde ve sokaklar da kar temizleme çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk; "Kar yağışının etkili olduğu ilk günden itibaren Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz cadde ve sokaklarımızda başlatmış olduğu kar temizleme çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor" dedi.

Aydıntepe Belediyesinden kar mesaisi

Aydıntepe Belediyesinden kar mesaisi

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.