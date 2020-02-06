Aydos Ormanı’nda kar yağışı etkisini gösteriyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Aydos Ormanı'nda da kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle araçların üzerinin karla kaplandığı görüldü.

İstanbul'da akşam saatleri itibariyle kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Aydos Ormanı'nda da yoğun şekilde kar yağmaya başladı. Kar nedeniyle park halindeki araçların üzerinin karla kaplandığı görüldü. Vatandaşlar, yağan kar ve soğuk hava nedeniyle şapka ve şemsiyelerle yürümek zorunda kaldı.

Kaynak: İHA