Aydos ormanında yangın
Pendik Aydos Ormanında iddiaya göre kundaklama sonucu yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken, polis güvenlik kamera görüntülerini inceliyor.
Pendik Aydos Ormanında iddiaya göre kundaklama sonucu yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken, polis güvenlik kamera görüntülerini inceliyor.
Aydos Ormanında saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlere ilk önce orman ekipleri, ardından itfaiye müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, polis kundaklama sonucu yangının çıktığı ihtimali üzerinde duruyor.
Kaynak: İHA
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