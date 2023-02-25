Ayeche Ziouache kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayeche Ziouache Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayeche Ziouache adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayeche Ziouache Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayeche Ziouache 20 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayeche Ziouache Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ayeche Ziouache, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NC Magra futbol takımında oynamaktadır. NC Magra takımına 10 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Ayeche Ziouache'nin NC Magra ile sözleşmesi 15 Ağustos 2024 tarihinde bitmektedir.

Ayeche Ziouache Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayeche Ziouache isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayeche Ziouache Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayeche Ziouache futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2015 yılında ES Sétif

1 Temmuz 2016 yılında CA Batna

1 Temmuz 2017 yılında NC Magra

2 Temmuz 2019 yılında CS Constantine

25 Temmuz 2019 yılında JSM Skikda

10 Nisan 2021 yılında NC Magra

Ayeche Ziouache Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayeche Ziouache şuan NC Magra takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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