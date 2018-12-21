AYEDAŞ Elektrik kesinsi 23 Aralık 2018 | Pendik, Tuzla, Ataşehir Elektrik kesintileri
AYEDAŞ, 23 Aralık 2018 'de İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan duyuruda Pendik, Tuzla ve Ataşehir'in farklı mahallerinde kesinti uygulanacak. Peki elektrikler ne zaman gelecek. İşte o saatler.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 23 Aralık 2018 'de İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. Peki elektrik kesintisi yapılacak ilçeler ve mahallelerde elektrikler saat kaçta gelecek? detaylar haberimizde.
Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.
AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın
23 ARALIK 2018 PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK İLÇE VE MAHALLELER
Ataşehir Elektrik Kesintisi
10:00 - 15:00 saat aralığında Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: KARADENİZ
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 50.
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 97.
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: YEDİTEPE
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 141.
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: ULU ÖNDER
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: OLTU TAŞI
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 41.
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 44.
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 43.
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: YAVUZ SULTAN SELİM
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 93.
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: SAMANDIRA
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 48.
Pendik Elektrik Kesintisi
09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ATATÜRK
Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: ŞÜHEDA
Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: ALEMŞAH
Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: ANKARA
Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: BAŞKOMUTAN
Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: PARSELLER
Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: BOZKIR
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SİNE
Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: ŞÜHEDA
Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: YETKİN
09:00 - 11:00 saat aralığında
Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: ŞÜHEDA
Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: SAADET
Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: EHİL
Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: METRO
Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: UYSAL
Tuzla Elektrik Kesintisi
08:00 - 18:00 saat aralığında Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: ESKİ ANKARA ASFALTI
Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: AKDENİZ
10:00 - 12:00 saat aralığında
Mahalle: AYDINTEPE
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: GEÇİT
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: YURDAGÜL
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: COŞKUN
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: TERSANE
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: MESUT
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: CEMAL
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ALKAN
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: MENZİL
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: AYDINLI YOLU
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: 100. YIL
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: FEDAKAR
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: YAVUZ
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ŞEHADET
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ÇAMLIK
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: KÖŞE
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: GÜLLE
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: İBRAHİM KORAY
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BERKANT
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: POLAT
Mahalle: POSTANE - Sokak: ŞEN
12:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: ORTA - Sokak: ATAYOLU
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler
Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.
UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.
Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.
Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.
Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.