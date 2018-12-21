AYEDAŞ Elektrik kesinsi 23 Aralık 2018 | Pendik, Tuzla, Ataşehir Elektrik kesintileri

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 23 Aralık 2018 'de İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. Peki elektrik kesintisi yapılacak ilçeler ve mahallelerde elektrikler saat kaçta gelecek? detaylar haberimizde.

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.

AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın

23 ARALIK 2018 PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK İLÇE VE MAHALLELER

10:00 - 15:00 saat aralığında Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: KARADENİZ

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 50.

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 97.

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: YEDİTEPE

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 141.

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: ULU ÖNDER

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: OLTU TAŞI

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 41.

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 44.

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 43.

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: YAVUZ SULTAN SELİM

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 93.

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: SAMANDIRA

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 48.

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ATATÜRK

Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: ŞÜHEDA

Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: ALEMŞAH

Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: ANKARA

Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: BAŞKOMUTAN

Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: PARSELLER

Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: BOZKIR

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SİNE

Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: ŞÜHEDA

Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: YETKİN

09:00 - 11:00 saat aralığında

Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: ŞÜHEDA

Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: SAADET

Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: EHİL

Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: METRO

Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: UYSAL

08:00 - 18:00 saat aralığında Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: ESKİ ANKARA ASFALTI

Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: AKDENİZ

10:00 - 12:00 saat aralığında

Mahalle: AYDINTEPE

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: GEÇİT

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: YURDAGÜL

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: COŞKUN

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: TERSANE

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: MESUT

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: CEMAL

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ALKAN

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: MENZİL

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: AYDINLI YOLU

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: 100. YIL

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: FEDAKAR

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: YAVUZ

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ŞEHADET

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ÇAMLIK

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: KÖŞE

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: GÜLLE

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: İBRAHİM KORAY

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BERKANT

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: POLAT

Mahalle: POSTANE - Sokak: ŞEN

12:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: ORTA - Sokak: ATAYOLU

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.



Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler

Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.

UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.

Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.

Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.

Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.