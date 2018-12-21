AYEDAŞ Elektrik kesintileri 22 Aralık 2018 - Çekmeköy, Ümraniye Elektrikler ne zaman gelecek?
AYEDAŞ, 22 Aralık 2018 'de İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan duyuruda Çekmeköy başta olmak üzere, Ümraniye, Pendik, Maltepe, Kadıköy, Kartal ve Beykoz'un farklı mahallerinde kesinti uygulanacak.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 22 Aralık 2018 'de İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. Peki elektrik kesintisi yapılacak ilçeler ve mahallelerde elektrikler saat kaçta gelecek? detaylar haberimizde.
Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.
AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın
22 Aralık 2018 PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK İLÇE VE MAHALLELER
BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: KİREMİTDERE
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT MURAT GÜVEN
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT SUBUTAY ALTAY
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: KİREMİTDERE
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ÇİÇEK
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: KARTBAK
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: YEDİGÜN ÇIKMAZI
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT ALAATTİN BULUÇ
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT AZİZ ÇELİK
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: MİLAT
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: DURMUŞ
Mahalle: İSHAKLI - Sokak: RÜZGARLIBAHÇE
ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: URAN
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: MEŞEAĞACI
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: URAN
09:00 - 18:00 saat aralığında Mahalle: SIRAPINAR
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: KİLİM
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: CÖMERT
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: ORMANKENT
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: BEYKOZ
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: GÜLAY
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: KÖYİÇİ
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ERENLER
Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: HANEDAN
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: HANEDAN
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: MUHTAR KENAN SEÇKİN
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: HANEDAN
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: KİLİM
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: EĞRİÇINAR
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: GÜZ
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: ORMANKENT
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: KIZBAYIRI
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: CEVAHİR
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: MERİH
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: BEYKOZ
Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: ŞİLE YOLU
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: SAADET
Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: BEYKOZ
Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: SEYMENLER ÇIKMAZI
Mahalle: SIRAPINAR
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: KÖYİÇİ
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: BEYKOZ
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: TÜYLÜ ÇAYIR
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: ÖMERLİ
Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: MERA
Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: SEYMENLER ÇIKMAZI
Mahalle: REŞADİYE - Sokak: KİRAZ
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: TAŞLI ARMUT
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: TÜYLÜ ÇAYIR
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: MERA
KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: BOSTANCI - Sokak: YAĞMUR
Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: GAZİ ETHEMPAŞA
Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: KOCAYOL
KARTAL
10:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: SOĞANLIK YENİ
Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: MİMAR SİNAN
Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: TEPEALTI
Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: AKMAR
Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ŞİNASİ
Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: NURULLAH ATAÇ
Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: PEYAMİ SAFA
Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: AŞIK EMRAH
10:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: YAHYA KEMAL BEYATLI
Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: DERSAADET
Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: MİMAR SİNAN
Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: GAZİ
Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: SENEM
Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: MEHMETÇİK
Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ŞEHİT OKTAY KARAKELLE
Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: YAŞAR
Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: HALİDE EDİP ADIVAR
Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: PEYAMİ SAFA
MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER
PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
9:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: BATI - Sokak: FİLİZ
Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: YAĞMUR
Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: TANDOĞAN
Mahalle: KAVAKPINAR
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÜÇLER
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KEMER
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TOMURCUK
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MÜNİR
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: VALİDE
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: EVLİYA
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TATLISU
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YEŞİLTEPE
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ANIZ
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ZEKİ
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BAKAN
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BARUTÇU
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÖKLÜ
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DUATEPE
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KÜME
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: NEHİR
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TASAVVUR
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÖZNUR
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DEREOTU
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SEÇKİN
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TANDOĞAN
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: REHBER
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KONUK
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: YONCA
TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SARIKAYA
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BİLGE
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: EBABİL
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İREM
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: POLEN
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HAKAN
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AZİZ
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İTİMAT
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:30 - 11:30 saat aralığında
Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: SARIGAZİ YOLU
Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: ÖZAYDIN
Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: HAMİDİYE
Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: LEYLAK
Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: MURADİYE
Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: RENÇBER
Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: ZAMBAK
Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: İNCE
Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: KÜRKÇÜLER
Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: UÇAR
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: PEKŞEN
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: MENTEŞ
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: KINALITAŞ
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: CANDAN
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: HİCAZKAR
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: İSLAM
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: MERAL
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: MESUT
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: NEDİM
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: SAYDAM
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: UĞRAŞ
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: ULAŞ
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: ÜNLÜ
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: SUDENAZ
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: AYBARS
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: HARBİYE
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: NECİP FAZIL
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: SÖĞÜTLÜK
12:00 - 16:30 saat aralığında
Mahalle: ESENKENT - Sokak: SEMİR
Mahalle: ESENKENT - Sokak: SANAT
Mahalle: ESENKENT - Sokak: UMURBEY
Mahalle: ESENKENT - Sokak: SAĞLIK
Mahalle: ESENKENT - Sokak: CEYHAN
Mahalle: ESENKENT - Sokak: CEBELİTARIK
Mahalle: ESENKENT - Sokak: LEYLEK
Mahalle: ESENKENT - Sokak: YAZ
Mahalle: ESENKENT - Sokak: TELETAŞ OKUL
Mahalle: ESENKENT - Sokak: ŞÜKRAN
Mahalle: ESENKENT - Sokak: CAHİT ZARİFOĞLU
Mahalle: ESENKENT - Sokak: İBRİŞİM
Mahalle: ESENKENT - Sokak: GÜLBETTİN
Mahalle: ESENKENT - Sokak: TAVAF
Mahalle: ESENKENT - Sokak: TEVFİK
Mahalle: ESENKENT - Sokak: MELİKE
Mahalle: ESENKENT - Sokak: REİS
Mahalle: ESENKENT - Sokak: HABEŞ
Mahalle: ESENKENT - Sokak: DARENDE CAMİ
Mahalle: ESENKENT - Sokak: AŞİYAN
Mahalle: ESENKENT - Sokak: ÇETİN EMEÇ
Mahalle: ESENKENT - Sokak: FİLİKA
Mahalle: ESENKENT - Sokak: KURTULUŞ
Mahalle: ESENKENT - Sokak: ALİM
Mahalle: ESENKENT - Sokak: ŞAHİKA
Mahalle: ESENKENT - Sokak: ÇAĞRIBEY
Mahalle: ESENKENT - Sokak: ZARİF
Mahalle: ESENKENT - Sokak: ZEMHERİ
Mahalle: ESENKENT - Sokak: VİLDAN
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler
Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.
UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.
Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.
Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.
Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.
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