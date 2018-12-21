AYEDAŞ Elektrik kesintileri 22 Aralık 2018 - Çekmeköy, Ümraniye Elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 22 Aralık 2018 'de İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. Peki elektrik kesintisi yapılacak ilçeler ve mahallelerde elektrikler saat kaçta gelecek? detaylar haberimizde.

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.

AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın

22 Aralık 2018 PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK İLÇE VE MAHALLELER

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 18:00 saat aralığında



Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: KİREMİTDERE

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT MURAT GÜVEN

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT SUBUTAY ALTAY

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: KİREMİTDERE

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ÇİÇEK

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: KARTBAK

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: YEDİGÜN ÇIKMAZI

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT ALAATTİN BULUÇ

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT AZİZ ÇELİK

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: MİLAT

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: DURMUŞ

Mahalle: İSHAKLI - Sokak: RÜZGARLIBAHÇE

ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 18:00 saat aralığında



Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: URAN



10:00 - 18:00 saat aralığında



Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: MEŞEAĞACI



09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: URAN

09:00 - 18:00 saat aralığında Mahalle: SIRAPINAR

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: KİLİM

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: CÖMERT

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: ORMANKENT

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: BEYKOZ

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: GÜLAY

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: KÖYİÇİ

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ERENLER

Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: HANEDAN

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: HANEDAN

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: MUHTAR KENAN SEÇKİN

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: HANEDAN

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: KİLİM

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: EĞRİÇINAR

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: GÜZ

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: ORMANKENT

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: KIZBAYIRI

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: CEVAHİR

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: MERİH

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: BEYKOZ

Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: ŞİLE YOLU

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: SAADET

Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: BEYKOZ

Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: SEYMENLER ÇIKMAZI

Mahalle: SIRAPINAR

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: KÖYİÇİ

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: BEYKOZ

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: TÜYLÜ ÇAYIR

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: ÖMERLİ

Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: MERA

Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: SEYMENLER ÇIKMAZI

Mahalle: REŞADİYE - Sokak: KİRAZ

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: TAŞLI ARMUT

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: TÜYLÜ ÇAYIR

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: MERA

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: BOSTANCI - Sokak: YAĞMUR

Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: GAZİ ETHEMPAŞA

Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: KOCAYOL

KARTAL

10:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: SOĞANLIK YENİ

Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: MİMAR SİNAN

Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: TEPEALTI

Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: AKMAR

Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ŞİNASİ

Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: NURULLAH ATAÇ

Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: PEYAMİ SAFA

Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: AŞIK EMRAH

10:00 - 16:00 saat aralığında



Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: YAHYA KEMAL BEYATLI

Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: DERSAADET

Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: MİMAR SİNAN

Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: GAZİ

Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: SENEM

Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: MEHMETÇİK

Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ŞEHİT OKTAY KARAKELLE

Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: YAŞAR

Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: HALİDE EDİP ADIVAR

Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: PEYAMİ SAFA

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

9:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: BATI - Sokak: FİLİZ

Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: YAĞMUR

Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: TANDOĞAN

Mahalle: KAVAKPINAR

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÜÇLER

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KEMER

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TOMURCUK

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MÜNİR

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: VALİDE

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: EVLİYA

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TATLISU

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YEŞİLTEPE

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ANIZ

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ZEKİ

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BAKAN

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BARUTÇU

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÖKLÜ

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DUATEPE

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KÜME

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: NEHİR

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TASAVVUR

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÖZNUR

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DEREOTU

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SEÇKİN

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TANDOĞAN

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: REHBER

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KONUK

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: YONCA

TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SARIKAYA

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BİLGE

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: EBABİL

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İREM

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: POLEN

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HAKAN

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AZİZ

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İTİMAT

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:30 - 11:30 saat aralığında

Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: SARIGAZİ YOLU

Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: ÖZAYDIN

Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: HAMİDİYE

Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: LEYLAK

Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: MURADİYE

Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: RENÇBER

Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: ZAMBAK

Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: İNCE

Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: KÜRKÇÜLER

Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: UÇAR

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: PEKŞEN

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: MENTEŞ

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: KINALITAŞ

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: CANDAN

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: HİCAZKAR

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: İSLAM

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: MERAL

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: MESUT

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: NEDİM

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: SAYDAM

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: UĞRAŞ

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: ULAŞ

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: ÜNLÜ

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: SUDENAZ

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: AYBARS

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: HARBİYE

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: NECİP FAZIL

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: SÖĞÜTLÜK

12:00 - 16:30 saat aralığında

Mahalle: ESENKENT - Sokak: SEMİR

Mahalle: ESENKENT - Sokak: SANAT

Mahalle: ESENKENT - Sokak: UMURBEY

Mahalle: ESENKENT - Sokak: SAĞLIK

Mahalle: ESENKENT - Sokak: CEYHAN

Mahalle: ESENKENT - Sokak: CEBELİTARIK

Mahalle: ESENKENT - Sokak: LEYLEK

Mahalle: ESENKENT - Sokak: YAZ

Mahalle: ESENKENT - Sokak: TELETAŞ OKUL

Mahalle: ESENKENT - Sokak: ŞÜKRAN

Mahalle: ESENKENT - Sokak: CAHİT ZARİFOĞLU

Mahalle: ESENKENT - Sokak: İBRİŞİM

Mahalle: ESENKENT - Sokak: GÜLBETTİN

Mahalle: ESENKENT - Sokak: TAVAF

Mahalle: ESENKENT - Sokak: TEVFİK

Mahalle: ESENKENT - Sokak: MELİKE

Mahalle: ESENKENT - Sokak: REİS

Mahalle: ESENKENT - Sokak: HABEŞ

Mahalle: ESENKENT - Sokak: DARENDE CAMİ

Mahalle: ESENKENT - Sokak: AŞİYAN

Mahalle: ESENKENT - Sokak: ÇETİN EMEÇ

Mahalle: ESENKENT - Sokak: FİLİKA

Mahalle: ESENKENT - Sokak: KURTULUŞ

Mahalle: ESENKENT - Sokak: ALİM

Mahalle: ESENKENT - Sokak: ŞAHİKA

Mahalle: ESENKENT - Sokak: ÇAĞRIBEY

Mahalle: ESENKENT - Sokak: ZARİF

Mahalle: ESENKENT - Sokak: ZEMHERİ

Mahalle: ESENKENT - Sokak: VİLDAN

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.



Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler

Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.

UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.

Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.

Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.

Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.