AYEDAŞ Elektrik kesintileri 24 Aralık 2018

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 24 Aralık 2018 'de İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. Peki elektrik kesintisi yapılacak ilçeler ve mahallelerde elektrikler saat kaçta gelecek? detaylar haberimizde.

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.

AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın

24 Aralık 2018 PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK İLÇE VE MAHALLELER

ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ARALIK

09:45 - 16:30 saat aralığında

Mahalle: KINALIADA - Sokak: KINALIBAĞ

Mahalle: KINALIADA - Sokak: KÖŞKLÜ

Mahalle: KINALIADA - Sokak: AKGÜNLÜK

Mahalle: KINALIADA - Sokak: KORKUT

Mahalle: KINALIADA - Sokak: NARÇİÇEĞİ

Mahalle: KINALIADA - Sokak: SERAP

Mahalle: KINALIADA - Sokak: ÇINARLIKÖŞK

Mahalle: KINALIADA - Sokak: FERİT TÜZÜN

Mahalle: KINALIADA - Sokak: KINALI

09:45 - 16:30 saat aralığında

Mahalle: KINALIADA - Sokak: ÇANDARLI

Mahalle: KINALIADA - Sokak: AKGÜNLÜK

Mahalle: KINALIADA - Sokak: KORKUT

Mahalle: KINALIADA - Sokak: SERAP

Mahalle: KINALIADA - Sokak: ŞÜKRÜ GÜLESİN

Mahalle: KINALIADA - Sokak: MANASTIR

ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ARALIK

09:45 - 16:30 saat aralığında

Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3034.

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ARALIK

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT ÖZCAN CANİK

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT SUBUTAY ALTAY

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: YÜKSEK

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: KİREMİTDERE

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ÇİÇEK

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: AĞLAYAN GELİN

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: KARTBAK

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: DİRLİK

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: FERİT İNAL

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: MELTEM

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT ALAATTİN BULUÇ

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: MİLAT

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ALTUN ÇIKMAZI

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: DURMUŞ

09:30 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: VATAN

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: VEZİR

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: YAKUT

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: YAZICISUYU

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: KİREMİTDERE

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: MUŞTU

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ÖZTÜRK

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT MURAT GÜVEN

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT SUBUTAY ALTAY

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: KİREMİTDERE

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ÇİÇEK

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: KARTBAK

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: YEDİGÜN ÇIKMAZI

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT ALAATTİN BULUÇ

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT AZİZ ÇELİK

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: MİLAT

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: DURMUŞ

Mahalle: İSHAKLI - Sokak: RÜZGARLIBAHÇE

ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ARALIK

09:00 - 12:00 saat aralığında

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: YILDIZ

Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: GAZEL

Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY

Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: ATATÜRK

Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: GÜNBAY

Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: ERMİŞ

Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: İDEAL

Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: ARCAN

Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: DEFNEDALI

Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: DİLAYLA

Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: HARİKA

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ARALIK

14:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ERENKÖY - Sokak: FIRIN

Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ERALP

KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ARALIK

09:30 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: EKMEKÇİ ÇIKMAZI

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: MİLANGAZ

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ASLANDAĞI

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BURÇAK

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: 23 EVLER

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HASANDAĞ

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GÜLDEREN

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AYDOS

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GÜLPINAR

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞENPINAR

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: 6 EVLER

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞEHİT EMRAH KAYADELEN

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KAYA

Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: FAHRİ KORUTÜRK

Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: MİLANGAZ

Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: CANSEL

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ARALIK

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ESENKENT - Sokak: AYDIN

Mahalle: ESENKENT - Sokak: ADEM YAVUZ

Mahalle: ESENKENT - Sokak: UÇAN

Mahalle: ESENKENT - Sokak: İNCİR

Mahalle: ESENKENT - Sokak: IŞIKLILAR

ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ARALIK

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: HACI KASIM

Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: ÜSKÜDAR

Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: CUMHURİYET

Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: SELVİ

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: HACI KASIM

Mahalle: HACI KASIM - Sokak: CAMCI

Mahalle: HACI KASIM - Sokak: CEFAKAR

Mahalle: HACI KASIM - Sokak: HAMAM

Mahalle: HACI KASIM - Sokak: IHLAMUR

Mahalle: HACI KASIM - Sokak: CUMHURİYET

Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: CUMHURİYET

Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: ÇAYIRLAR

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.



Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler

Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.

UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.

Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.

Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.

Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.