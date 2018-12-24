AYEDAŞ Elektrik kesintileri 24 Aralık 2018
AYEDAŞ, 24 Aralık 2018 'de İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini yayınladı. Peki elektrikler saat kaçta gelecek? detaylar haberimizde.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 24 Aralık 2018 'de İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. Peki elektrik kesintisi yapılacak ilçeler ve mahallelerde elektrikler saat kaçta gelecek? detaylar haberimizde.
Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.
AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın
24 Aralık 2018 PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK İLÇE VE MAHALLELER
ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ARALIK
09:45 - 16:30 saat aralığında
Mahalle: KINALIADA - Sokak: KINALIBAĞ
Mahalle: KINALIADA - Sokak: KÖŞKLÜ
Mahalle: KINALIADA - Sokak: AKGÜNLÜK
Mahalle: KINALIADA - Sokak: KORKUT
Mahalle: KINALIADA - Sokak: NARÇİÇEĞİ
Mahalle: KINALIADA - Sokak: SERAP
Mahalle: KINALIADA - Sokak: ÇINARLIKÖŞK
Mahalle: KINALIADA - Sokak: FERİT TÜZÜN
Mahalle: KINALIADA - Sokak: KINALI
09:45 - 16:30 saat aralığında
Mahalle: KINALIADA - Sokak: ÇANDARLI
Mahalle: KINALIADA - Sokak: AKGÜNLÜK
Mahalle: KINALIADA - Sokak: KORKUT
Mahalle: KINALIADA - Sokak: SERAP
Mahalle: KINALIADA - Sokak: ŞÜKRÜ GÜLESİN
Mahalle: KINALIADA - Sokak: MANASTIR
ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ARALIK
09:45 - 16:30 saat aralığında
Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3034.
BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ARALIK
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT ÖZCAN CANİK
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT SUBUTAY ALTAY
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: YÜKSEK
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: KİREMİTDERE
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ÇİÇEK
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: AĞLAYAN GELİN
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: KARTBAK
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: DİRLİK
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: FERİT İNAL
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: MELTEM
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT ALAATTİN BULUÇ
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: MİLAT
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ALTUN ÇIKMAZI
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: DURMUŞ
09:30 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: VATAN
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: VEZİR
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: YAKUT
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: YAZICISUYU
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: KİREMİTDERE
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: MUŞTU
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ÖZTÜRK
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT MURAT GÜVEN
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT SUBUTAY ALTAY
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: KİREMİTDERE
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ÇİÇEK
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: KARTBAK
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: YEDİGÜN ÇIKMAZI
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT ALAATTİN BULUÇ
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT AZİZ ÇELİK
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: MİLAT
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: DURMUŞ
Mahalle: İSHAKLI - Sokak: RÜZGARLIBAHÇE
ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ARALIK
09:00 - 12:00 saat aralığında
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: YILDIZ
Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: GAZEL
Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY
Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: ATATÜRK
Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: GÜNBAY
Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: ERMİŞ
Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: İDEAL
Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: ARCAN
Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: DEFNEDALI
Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: DİLAYLA
Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: HARİKA
KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ARALIK
14:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ERENKÖY - Sokak: FIRIN
Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ERALP
KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ARALIK
09:30 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: EKMEKÇİ ÇIKMAZI
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: MİLANGAZ
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ASLANDAĞI
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BURÇAK
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: 23 EVLER
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HASANDAĞ
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GÜLDEREN
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AYDOS
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GÜLPINAR
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞENPINAR
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: 6 EVLER
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞEHİT EMRAH KAYADELEN
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KAYA
Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: FAHRİ KORUTÜRK
Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: MİLANGAZ
Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: CANSEL
MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ARALIK
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ESENKENT - Sokak: AYDIN
Mahalle: ESENKENT - Sokak: ADEM YAVUZ
Mahalle: ESENKENT - Sokak: UÇAN
Mahalle: ESENKENT - Sokak: İNCİR
Mahalle: ESENKENT - Sokak: IŞIKLILAR
ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ARALIK
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: HACI KASIM
Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: ÜSKÜDAR
Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: CUMHURİYET
Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: SELVİ
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: HACI KASIM
Mahalle: HACI KASIM - Sokak: CAMCI
Mahalle: HACI KASIM - Sokak: CEFAKAR
Mahalle: HACI KASIM - Sokak: HAMAM
Mahalle: HACI KASIM - Sokak: IHLAMUR
Mahalle: HACI KASIM - Sokak: CUMHURİYET
Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: CUMHURİYET
Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: ÇAYIRLAR
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler
Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.
UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.
Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.
Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.
Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.
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