AYEDAŞ Elektrik kesintileri 25 Aralık 2018

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 25 Aralık 2018 'de İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. Peki elektrik kesintisi yapılacak ilçeler ve mahallelerde elektrikler saat kaçta gelecek? detaylar haberimizde.

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.

AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın

25 Aralık 2018 PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK İLÇE VE MAHALLELER

ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK

09:00 - 16:30 saat aralığında

Mahalle: KINALIADA - Sokak: KEYİF

Mahalle: KINALIADA - Sokak: KINALI ÇARŞI

Mahalle: KINALIADA - Sokak: SAKİBEY

Mahalle: KINALIADA - Sokak: FERİT TÜZÜN

Mahalle: KINALIADA - Sokak: KINALI

09:00 - 16:30 saat aralığında

Mahalle: KINALIADA - Sokak: HEYBETLİ

Mahalle: KINALIADA - Sokak: GÜNSELİ

Mahalle: KINALIADA - Sokak: NARÇİÇEĞİ

09:00 - 16:30 saat aralığında

Mahalle: KINALIADA - Sokak: KINALIBAĞ

Mahalle: KINALIADA - Sokak: KÖŞKLÜ

Mahalle: KINALIADA - Sokak: SAKİBEY

Mahalle: KINALIADA - Sokak: NARÇİÇEĞİ

ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK

09:00 - 17:00 saat aralığında Mahalle: BARBAROS - Sokak: ATATÜRK

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: YASEMİN

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MİMOZA

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ZAMBAK

Mahalle: İNÖNÜ

Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ZAMBAKLI

Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: BÜYÜK ATATÜRK

Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: SUSAMLI

Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: YASEMİNLER

Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: MİMOZALAR

Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: PAPATYAM

Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: LEYLAM

Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: MEDİNE MESCİDİ

Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ŞEHİT ŞERİFE BACI

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SİVAS

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞÜKRAN

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BUKET

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞAHİNLER

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ADEM

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAVAKLAR

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AYDIN

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SİVASLILAR

09:30 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: ÖRNEK - Sokak: DR. SUPHİ EZGİ

Mahalle: ÖRNEK - Sokak: YAŞAM

Mahalle: ÖRNEK - Sokak: MAHİR

Mahalle: ÖRNEK - Sokak: UDİ HASANBEY

Mahalle: ÖRNEK - Sokak: MUSA SÜREYYABEY

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: KİREMİTDERE

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT MURAT GÜVEN

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT SUBUTAY ALTAY

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: KİREMİTDERE

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ÇİÇEK

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: KARTBAK

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: YEDİGÜN ÇIKMAZI

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT ALAATTİN BULUÇ

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT AZİZ ÇELİK

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: MİLAT

Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: DURMUŞ

Mahalle: İSHAKLI - Sokak: RÜZGARLIBAHÇE

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: HAMDİBEY

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: ŞEFİZADE

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: BESTEKAR LEYLA

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: FINDIKLI - Sokak: HANCIOĞLU

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ESENKENT - Sokak: UĞUR MUMCU

Mahalle: ESENKENT - Sokak: ORTANCA

Mahalle: ESENKENT - Sokak: PAPATYA ÇIKMAZI

Mahalle: GÜLENSU - Sokak: UĞUR MUMCU

10:00 - 18:00 saat aralığında Mahalle: ESENKENT - Sokak: ÖZGÜR

Mahalle: ESENKENT - Sokak: AYDIN

Mahalle: ESENKENT - Sokak: ORTANCA

Mahalle: ESENKENT - Sokak: SAKİN

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK

10:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: KAYNARCA

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AYDINLI YOLU

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BADEM

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BİRLİK

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ESMA

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇEŞME

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ECENİL

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DESTAN

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: YURDANUR

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: FARKLI

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GÖZLEM

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇAYIR BAŞI

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KADİRLİ

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KESTANE

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GÜNALTI

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: İPEK YOLU

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ADNAN KAHVECİ

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KANAT

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SERMİN

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BABIALİ

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: YENGİN

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SEVGİ

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DOSTELİ

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: MESCİT

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: EGE

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: OKÇULAR

Mahalle: FATİH - Sokak: ŞAHİN

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: DÖNENCE

10:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: MARMARA

Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: MISIR

Mahalle: KAYNARCA

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ECENİL

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: E-5 YAN YOLU

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GÖZLEM

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ZİRVE

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇİÇEKLER

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SEVGİ

ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK

10:10 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: YAMAN

Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: ERYAZGÜLÜ

TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: POSTANE - Sokak: GÜLZADE

Mahalle: POSTANE - Sokak: KILIÇ

Mahalle: POSTANE - Sokak: BOZDAĞ

Mahalle: POSTANE - Sokak: ÇAĞRI

Mahalle: POSTANE - Sokak: DR. RÜŞTÜ NURAN

Mahalle: POSTANE - Sokak: ULUPELİT ÇIKMAZI

Mahalle: POSTANE - Sokak: LALE

Mahalle: POSTANE - Sokak: SADIK

Mahalle: POSTANE - Sokak: MANASTIR YOLU

Mahalle: POSTANE - Sokak: KUDRET

Mahalle: POSTANE - Sokak: SAMYELİ

ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK

09:30 - 18:30 saat aralığında Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: KALDIRIM

Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BAĞIT

Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ATABEK

Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BAĞATUR

Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BAĞDAŞIM

Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: KUTUP YILDIZI

Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: İHLAS

Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: ÖZTÜRK

Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: TÜYLÜOĞLU

Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: ALTUN

Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: AKYILDIRIM

Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: İSLAM

Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: ATABEK

Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: KUTUP YILDIZI

Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: KALANTOR

Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: SARIGÜL

Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: İLKER

Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: KALDIRIM

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.



Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler

Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.

UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.

Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.

Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.

Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.