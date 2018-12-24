AYEDAŞ Elektrik kesintileri 25 Aralık 2018
AYEDAŞ, 25 Aralık 2018 'de İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan duyuruda Adalar, Beykoz, Kadıköy, Maltepe, Şile ve Tuzla'nın farklı mahallerinde kesinti uygulanacak.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 25 Aralık 2018 'de İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. Peki elektrik kesintisi yapılacak ilçeler ve mahallelerde elektrikler saat kaçta gelecek? detaylar haberimizde.
Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.
AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın
25 Aralık 2018 PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK İLÇE VE MAHALLELER
ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK
09:00 - 16:30 saat aralığında
Mahalle: KINALIADA - Sokak: KEYİF
Mahalle: KINALIADA - Sokak: KINALI ÇARŞI
Mahalle: KINALIADA - Sokak: SAKİBEY
Mahalle: KINALIADA - Sokak: FERİT TÜZÜN
Mahalle: KINALIADA - Sokak: KINALI
09:00 - 16:30 saat aralığında
Mahalle: KINALIADA - Sokak: HEYBETLİ
Mahalle: KINALIADA - Sokak: GÜNSELİ
Mahalle: KINALIADA - Sokak: NARÇİÇEĞİ
09:00 - 16:30 saat aralığında
Mahalle: KINALIADA - Sokak: KINALIBAĞ
Mahalle: KINALIADA - Sokak: KÖŞKLÜ
Mahalle: KINALIADA - Sokak: SAKİBEY
Mahalle: KINALIADA - Sokak: NARÇİÇEĞİ
ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK
09:00 - 17:00 saat aralığında Mahalle: BARBAROS - Sokak: ATATÜRK
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: YASEMİN
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MİMOZA
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ZAMBAK
Mahalle: İNÖNÜ
Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ZAMBAKLI
Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: BÜYÜK ATATÜRK
Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: SUSAMLI
Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: YASEMİNLER
Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: MİMOZALAR
Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: PAPATYAM
Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: LEYLAM
Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: MEDİNE MESCİDİ
Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ŞEHİT ŞERİFE BACI
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SİVAS
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞÜKRAN
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BUKET
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞAHİNLER
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ADEM
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAVAKLAR
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AYDIN
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SİVASLILAR
09:30 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: ÖRNEK - Sokak: DR. SUPHİ EZGİ
Mahalle: ÖRNEK - Sokak: YAŞAM
Mahalle: ÖRNEK - Sokak: MAHİR
Mahalle: ÖRNEK - Sokak: UDİ HASANBEY
Mahalle: ÖRNEK - Sokak: MUSA SÜREYYABEY
BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: KİREMİTDERE
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT MURAT GÜVEN
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT SUBUTAY ALTAY
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: KİREMİTDERE
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ÇİÇEK
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: KARTBAK
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: YEDİGÜN ÇIKMAZI
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT ALAATTİN BULUÇ
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT AZİZ ÇELİK
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: MİLAT
Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: DURMUŞ
Mahalle: İSHAKLI - Sokak: RÜZGARLIBAHÇE
KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: HAMDİBEY
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: ŞEFİZADE
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: BESTEKAR LEYLA
MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK
09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: FINDIKLI - Sokak: HANCIOĞLU
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ESENKENT - Sokak: UĞUR MUMCU
Mahalle: ESENKENT - Sokak: ORTANCA
Mahalle: ESENKENT - Sokak: PAPATYA ÇIKMAZI
Mahalle: GÜLENSU - Sokak: UĞUR MUMCU
10:00 - 18:00 saat aralığında Mahalle: ESENKENT - Sokak: ÖZGÜR
Mahalle: ESENKENT - Sokak: AYDIN
Mahalle: ESENKENT - Sokak: ORTANCA
Mahalle: ESENKENT - Sokak: SAKİN
PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK
10:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: KAYNARCA
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AYDINLI YOLU
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BADEM
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BİRLİK
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ESMA
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇEŞME
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ECENİL
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DESTAN
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: YURDANUR
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: FARKLI
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GÖZLEM
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇAYIR BAŞI
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KADİRLİ
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KESTANE
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GÜNALTI
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: İPEK YOLU
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ADNAN KAHVECİ
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KANAT
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SERMİN
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BABIALİ
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: YENGİN
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SEVGİ
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DOSTELİ
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: MESCİT
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: EGE
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: OKÇULAR
Mahalle: FATİH - Sokak: ŞAHİN
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: DÖNENCE
10:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: MARMARA
Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: MISIR
Mahalle: KAYNARCA
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ECENİL
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: E-5 YAN YOLU
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GÖZLEM
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ZİRVE
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇİÇEKLER
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SEVGİ
ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK
10:10 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: YAMAN
Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: ERYAZGÜLÜ
TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: POSTANE - Sokak: GÜLZADE
Mahalle: POSTANE - Sokak: KILIÇ
Mahalle: POSTANE - Sokak: BOZDAĞ
Mahalle: POSTANE - Sokak: ÇAĞRI
Mahalle: POSTANE - Sokak: DR. RÜŞTÜ NURAN
Mahalle: POSTANE - Sokak: ULUPELİT ÇIKMAZI
Mahalle: POSTANE - Sokak: LALE
Mahalle: POSTANE - Sokak: SADIK
Mahalle: POSTANE - Sokak: MANASTIR YOLU
Mahalle: POSTANE - Sokak: KUDRET
Mahalle: POSTANE - Sokak: SAMYELİ
ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK
09:30 - 18:30 saat aralığında Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: KALDIRIM
Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BAĞIT
Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ATABEK
Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BAĞATUR
Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BAĞDAŞIM
Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: KUTUP YILDIZI
Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: İHLAS
Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: ÖZTÜRK
Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: TÜYLÜOĞLU
Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: ALTUN
Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: AKYILDIRIM
Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: İSLAM
Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: ATABEK
Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: KUTUP YILDIZI
Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: KALANTOR
Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: SARIGÜL
Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: İLKER
Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: KALDIRIM
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler
Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.
UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.
Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.
Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.
Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.
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