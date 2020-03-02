AYEDAŞ elektrik kesintisi 2 Mart 2020 Pazartesi
AYEDAŞ, 2 Mart 2020 'de İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan duyuruda Ataşehir, Üsküdar ve Ümraniye gibi birçok mahallede elektrik kesintileri uygulanacak. Peki elektrikler ne zaman gelecek?
Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 24 Şubat 2020 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
ATAŞEHİR 2 MART 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ
12:30 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: HÜSEYİN AĞIRMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: LEVENTOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: ORUÇLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: SAKARYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: NAMIK KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MEHTAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜZELBAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜLDEREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KADEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KADER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SAKARYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KEVSER HANIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KİBAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÇELEBİ MEHMET PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: CÖMERT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NAMIK KEMAL
TUZLA 2 MART 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 12:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: SILA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: NAZLIHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: BOĞAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: RESSAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: SEVİL
10:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: AYDINLI YOLU
ÜMRANİYE 2 MART 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ
15:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: AYDEDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: AYFER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: BILDIRCIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: ŞEHİT HASAN ELBENNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: GÜLŞEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: HOŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: ALEMDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: KÜÇÜKSU
ÜSKÜDAR 2 MART 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ
12:30 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: KARADENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ALTUNCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: AKTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: DAĞDELEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ULUHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BAYRAMİÇLİ MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BOSNA
08:30 - 11:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: KARADENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ALTUNCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: AKTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: DAĞDELEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ULUHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BAYRAMİÇLİ MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BOSNA
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER
Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz
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