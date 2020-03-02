AYEDAŞ elektrik kesintisi 2 Mart 2020 Pazartesi

Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 24 Şubat 2020 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

ATAŞEHİR 2 MART 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ

12:30 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: HÜSEYİN AĞIRMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: LEVENTOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: ORUÇLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: SAKARYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: NAMIK KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MEHTAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜZELBAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜLDEREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KADEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KADER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SAKARYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KEVSER HANIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KİBAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÇELEBİ MEHMET PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: CÖMERT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NAMIK KEMAL

TUZLA 2 MART 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 12:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: SILA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: NAZLIHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: BOĞAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: RESSAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: SEVİL

10:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: AYDINLI YOLU

ÜMRANİYE 2 MART 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ

15:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: AYDEDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: AYFER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: BILDIRCIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: ŞEHİT HASAN ELBENNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: GÜLŞEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: HOŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: ALEMDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: KÜÇÜKSU

ÜSKÜDAR 2 MART 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ

12:30 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: KARADENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ALTUNCU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: AKTÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: DAĞDELEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ULUHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BAYRAMİÇLİ MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BOSNA

08:30 - 11:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: KARADENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ALTUNCU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: AKTÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: DAĞDELEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ULUHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BAYRAMİÇLİ MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BOSNA

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER

Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz