AYEDAŞ elektrik kesintisi 21 Ocak 2019 | Elektrikler ne zaman gelecek?
AYEDAŞ, 21 Ocak 2019'da İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan duyuruda Pendik, Kadıköy, Sancaktepe ve Kartal'ın farklı mahallerinde kesinti uygulanacak. Peki elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 21 Ocak 2019'da İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. Peki elektrik kesintisi yapılacak ilçeler ve mahallelerde elektrikler saat kaçta gelecek? detaylar haberimizde.
Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.
AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın
21 OCAK 2019 PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK İLÇE VE MAHALLELER
Kadıköy Elektrik kesintisi 21 Ocak 2019
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: SALDIRAY
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: YILDIRAY
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: CAMTEPE
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: MUTLU
Kartal Elektrik kesintisi 21 Ocak 2019
10:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: ORTA - Sokak: ÇAM AĞACI
Mahalle: ORTA - Sokak: NASİHAT
Mahalle: ORTA - Sokak: ÖZBEK
Mahalle: ORTA - Sokak: NUR
Mahalle: ORTA - Sokak: ERENLER
Mahalle: ORTA - Sokak: EFSANE
Mahalle: ORTA - Sokak: ADIM
Mahalle: ORTA - Sokak: TÜLAY
Mahalle: ORTA - Sokak: TÜMAY
Mahalle: ORTA - Sokak: BAĞDAGÜL
Mahalle: ORTA - Sokak: ERGİN
Mahalle: ORTA - Sokak: CANDAN
Mahalle: ORTA - Sokak: SERTAN
Mahalle: ORTA - Sokak: GÜN
Mahalle: ORTA - Sokak: BEKTAŞ
Mahalle: ORTA - Sokak: MUSTAFA KURTOĞLU ÇIKMAZI
Mahalle: ORTA - Sokak: ALTINAY
Pendik Elektrik kesintisi 21 Ocak 2019
09:30 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: ÖZÇELİK
Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: GENÇLİK
Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: AKSEKİ
10:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: OLİMPİYAT
Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: AKSEKİ
09:30 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: AKSEKİ
Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: ANKARA
10:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: ESENYALI
Mahalle: ESENYALI - Sokak: SICAK
Mahalle: ESENYALI - Sokak: ASİTANE
Mahalle: ESENYALI - Sokak: ESKİ
Mahalle: ESENYALI - Sokak: NECMETTİN ERBAKAN
Mahalle: ESENYALI - Sokak: ENDER
Mahalle: ESENYALI - Sokak: HARUN
Mahalle: ESENYALI - Sokak: HAFIZLAR
Mahalle: ESENYALI - Sokak: TELKARİ
Mahalle: ESENYALI - Sokak: SERÜVEN
Mahalle: ESENYALI - Sokak: METEHAN
Mahalle: ESENYALI - Sokak: KİREÇBURNU
Mahalle: ESENYALI - Sokak: NİLÜFER
Mahalle: ESENYALI - Sokak: TEYYARE
Mahalle: ESENYALI - Sokak: ÖNDER
Sancaktepe Elektrik kesintisi 21 Ocak 2019
10:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: FATİH - Sokak: PLEVNE
Mahalle: FATİH - Sokak: BEBEK
Mahalle: FATİH - Sokak: ZEYBEK
Mahalle: FATİH - Sokak: CUMHUR
Mahalle: FATİH - Sokak: MERAM
Mahalle: FATİH - Sokak: TABİP
Mahalle: FATİH - Sokak: ALINTERİ
Mahalle: FATİH - Sokak: EMEKTAR
Mahalle: FATİH - Sokak: SAMANDIRA
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler
Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.
UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.
Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.
Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.
Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.
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