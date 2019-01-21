AYEDAŞ elektrik kesintisi 21 Ocak 2019 | Elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 21 Ocak 2019'da İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. Peki elektrik kesintisi yapılacak ilçeler ve mahallelerde elektrikler saat kaçta gelecek? detaylar haberimizde.

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.

AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın

21 OCAK 2019 PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK İLÇE VE MAHALLELER

Kadıköy Elektrik kesintisi 21 Ocak 2019

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: SALDIRAY

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: YILDIRAY

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: CAMTEPE

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: MUTLU

Kartal Elektrik kesintisi 21 Ocak 2019

10:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: ORTA - Sokak: ÇAM AĞACI

Mahalle: ORTA - Sokak: NASİHAT

Mahalle: ORTA - Sokak: ÖZBEK

Mahalle: ORTA - Sokak: NUR

Mahalle: ORTA - Sokak: ERENLER

Mahalle: ORTA - Sokak: EFSANE

Mahalle: ORTA - Sokak: ADIM

Mahalle: ORTA - Sokak: TÜLAY

Mahalle: ORTA - Sokak: TÜMAY

Mahalle: ORTA - Sokak: BAĞDAGÜL

Mahalle: ORTA - Sokak: ERGİN

Mahalle: ORTA - Sokak: CANDAN

Mahalle: ORTA - Sokak: SERTAN

Mahalle: ORTA - Sokak: GÜN

Mahalle: ORTA - Sokak: BEKTAŞ

Mahalle: ORTA - Sokak: MUSTAFA KURTOĞLU ÇIKMAZI

Mahalle: ORTA - Sokak: ALTINAY

Pendik Elektrik kesintisi 21 Ocak 2019

09:30 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: ÖZÇELİK

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: GENÇLİK

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: AKSEKİ

10:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: OLİMPİYAT

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: AKSEKİ

09:30 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: AKSEKİ

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: ANKARA

10:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: ESENYALI

Mahalle: ESENYALI - Sokak: SICAK

Mahalle: ESENYALI - Sokak: ASİTANE

Mahalle: ESENYALI - Sokak: ESKİ

Mahalle: ESENYALI - Sokak: NECMETTİN ERBAKAN

Mahalle: ESENYALI - Sokak: ENDER

Mahalle: ESENYALI - Sokak: HARUN

Mahalle: ESENYALI - Sokak: HAFIZLAR

Mahalle: ESENYALI - Sokak: TELKARİ

Mahalle: ESENYALI - Sokak: SERÜVEN

Mahalle: ESENYALI - Sokak: METEHAN

Mahalle: ESENYALI - Sokak: KİREÇBURNU

Mahalle: ESENYALI - Sokak: NİLÜFER

Mahalle: ESENYALI - Sokak: TEYYARE

Mahalle: ESENYALI - Sokak: ÖNDER

Sancaktepe Elektrik kesintisi 21 Ocak 2019

10:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: FATİH - Sokak: PLEVNE

Mahalle: FATİH - Sokak: BEBEK

Mahalle: FATİH - Sokak: ZEYBEK

Mahalle: FATİH - Sokak: CUMHUR

Mahalle: FATİH - Sokak: MERAM

Mahalle: FATİH - Sokak: TABİP

Mahalle: FATİH - Sokak: ALINTERİ

Mahalle: FATİH - Sokak: EMEKTAR

Mahalle: FATİH - Sokak: SAMANDIRA

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.



Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler

Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.

UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.

Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.

Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.

Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.