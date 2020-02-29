AYEDAŞ elektrik kesintisi 29 Şubat 2020 Cumartesi
AYEDAŞ, 29 Şubat 2020 'de İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan duyuruda Pendik, Üsküdar ve Kartal gibi birçok mahallede elektrik kesintileri uygulanacak. Peki elektrikler ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...
Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 29 Şubat 2020 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 ŞUBAT
10:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: UĞUR MUMCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: TAŞLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SEYFİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: HAYDARBABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: GÜLDEMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BÖĞÜRTLEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ÜMİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: TAMAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: CUMHUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MELİSA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SAADET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: AYAZMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ALTINTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MANSUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: GÜLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: GAZİ OĞUZ UÇAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: YAZLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ÇEMENZAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: FETİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: GÜZİDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: OLİMPİYAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: OKUMUŞ
09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: OZANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: NAMLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: FERDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: UZMANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ENCÜMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MÜLKİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KIVRIMLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: REYHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MÜŞTAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KİBAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MECLİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BURÇİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BERCESTE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KİRAZDALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ATEŞBÖCEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ÇELTİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: DÜZENLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: PEKER
PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 ŞUBAT
10:00 - 12:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: OLİMPİYAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: MEDDAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: BADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: BEYREK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: ERBAİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: AYVAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: ACAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: AYAZMA
ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 ŞUBAT
10:30 - 18:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: KISIKLI
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER
Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz. Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.
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