AYEDAŞ elektrik kesintisi 29 Şubat 2020 Cumartesi

Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 29 Şubat 2020 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 ŞUBAT

10:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: UĞUR MUMCU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: TAŞLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SEYFİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: HAYDARBABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: GÜLDEMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BÖĞÜRTLEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ÜMİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: TAMAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: CUMHUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MELİSA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SAADET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: AYAZMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ALTINTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MANSUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: GÜLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: GAZİ OĞUZ UÇAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: YAZLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ÇEMENZAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: FETİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: GÜZİDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: OLİMPİYAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: OKUMUŞ

09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: OZANLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: NAMLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: FERDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: UZMANLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ENCÜMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MÜLKİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KIVRIMLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: REYHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MÜŞTAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KİBAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MECLİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BURÇİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BERCESTE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KİRAZDALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ATEŞBÖCEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ÇELTİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: DÜZENLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: PEKER

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 ŞUBAT

10:00 - 12:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: OLİMPİYAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: MEDDAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: BADE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: BEYREK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: ERBAİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: AYVAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: ACAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: AYAZMA

ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 ŞUBAT

10:30 - 18:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: KISIKLI

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER

Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz. Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.