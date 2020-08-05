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  3. Afyon'daki bir beldede 48 vaka çıktı! Karantina kararı verildi

Afyon'daki bir beldede 48 vaka çıktı! Karantina kararı verildi

Afyonkarahisar'ın 3 bin 300 nüfuslu Beyyazı beldesi, yapılan düğün sonrası 48 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından İl Hıfzısıhha Kurulu kararınca karantinaya alındı.

Afyon'daki bir beldede 48 vaka çıktı! Karantina kararı verildi

Ülkemizde koronavirüs salgını sürerken, salgınının yayılımının önlenmesi için karantina işlemleri de uygulanmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Afyonkarahisar'ın  Beyyazı beldesi, yapılan bir düğünün ardından 48 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından salgının yayılımının önlenmesi amacıyla karantinaya alındı.

Merkeze bağlı 3 bin 300 nüfuslu Beyyazı beldesinde vakalarla tespit ettiği belirlenen 1800 kişinini risk altına olduğu belirlendi. Bu kapsamda İl Hıfzısıhha Kurulu da beldede karantina uygulanması kararını verdi.

Ayfon'daki bir beldede 48 vaka çıktı! Karantina kararı verildi

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Merkez ilçemize bağlı Beyyazı beldesi merkezinde ikamet eden vatandaşlarımızda yapılan Covid-19 testlerinde pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle Beyyazı'da hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla kurulumuzca tedbirlerin artırılması uygun görülmüştür. Bu kapsamda Beyyazı beldesinin 04.08.2020 tarihi saat 23.58 itibarıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina altına alınmasına, beldede yaşayan vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evlerden çıkmamasına, temel ihtiyaçların giderilmesi için her evden sadece bir kişinin dışarı çıkmasına karar verilmiştir" 

Öte yandan karantina uygulamasının ilk gününde beldedeki parklar,cadde ve sokaklar boş kaldı.  

Ayfon'daki bir beldede 48 vaka çıktı! Karantina kararı verildi

Tayfun Altuntaş
Editör


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