Aygaz’dan Bangladeş’te Ortak Girişim Şirketi açıklaması

İSTANBUL (AA) – Aygaz ile Bangladeş merkezli United Group'a bağlı United Enterprises & Co. Ltd. arasında, Hisse Devir Sözleşmesi imzalandı.



Aygaz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Yurt dışında büyüme stratejimiz çerçevesinde, Bangladeş'te kurulu United Group ile Bangladeş pazarına yönelik olarak LPG temini, dolumu ve dağıtımı konularında faaliyette bulunmak üzere eşit yönetim esaslarına dayalı bir ortaklık kurulması (Ortak Girişim Şirketi) ve gerekli yatırımların yapılması amacıyla, United Group'a bağlı United Enterprises & Co. Ltd. (Satıcı) ile şirketimiz Aygaz AŞ (Alıcı) arasında, halihazırda LPG faaliyetleri için ön lisansa sahip olan ancak henüz faaliyete başlamayan bağlı ortaklığı United LPG Ltd. hisselerinin yüzde 50'sinin, hisse devir işlemlerinin tamamlandığı tarihte (Kapanış) nakden ve peşin olarak ödenmek üzere 50 milyon Taka (yaklaşık olarak 625 bin dolar) bedel karşılığı satın alınmasına ilişkin bir Hisse Devir Sözleşmesi imzalanmıştır."

Kapanış tarihinin, Ortak Girişim Şirketi'nin faaliyetleri için gerekli izinlerin alınması da dahil sözleşmede belirlenen bazı ön koşulların gerçekleşmesine tabi olduğu anımsatılan açıklamada, sözleşmede öngörülen ön koşulların 31 Mart 2020'ye kadar tamamlanamaması halinde sözleşmenin kendiliğinden fesih olacağı bildirildi.

Açıklamada kapanış tarihinde, ayrıca sözleşmenin ekinde yer alan “alıcı” ve “satıcı” arasında tarafların haklarını düzenleyen Ortaklık Sözleşmesinin, Ortak Girişim Şirketi ile United Group arasında Ortak Girişim Şirketi'nin faaliyet göstereceği bölgelerden birisi için Arsa Kira Sözleşmesi ve Geçiş Sözleşmesi de dahil muhtelif sözleşmeler imzalanacağı belirtilerek, "Ortaklık Sözleşmesinde ise, Ortak Girişim Şirketi'nin ortak yönetimi amacıyla yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilerin seçim esasları, taraflardan herhangi birinde kontrol değişikliği olması halinde hisse alım ve hisse satım opsiyonu mekanizmaları, sözleşmenin fesih koşulları gibi esaslar tanımlanmıştır." denildi.

Ortaklık Sözleşmesi'ndeki gerekli izinlerin alınmasını takiben başlanacak yatırımların ilk dört yılının finansmanı için, pazar ve satış gelişmelerine paralel ve kademeli olarak, ortakların payları oranında katılımı ile Ortak Girişim Şirketi'nin 75 milyon dolar sermaye artırımı yapması ve 80 milyon dolar uzun vadeli kredi ile finansman sağlamasının planlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Ortaklık Sözleşmesine taraf olacak United Enterprises & Co. Ltd. (UECL) 1978'de kurulmuş olup, aradan geçen yaklaşık 40 yıllık zamanda ülkenin en tanınmış şirketlerinden biri haline gelmiştir. UECL, enerji üretiminden sağlık, eğitim, emlak, inşaat, liman, iplik eğirme, uzmanlık hizmetleri, nakliye ve lojistik hizmetlerine kadar geniş bir yatırım portföyüne sahiptir."



