Aygün Aydın cesur paylaşımlarına devam ediyor! Hakkında çıkan hapis kararına aldırış etmedi! Göğüs dekolteli elbisesiyle ortalığı yaktı!
Aygün Aydın cesur paylaşımlarına devam ediyor! Hakkında çıkan hapis kararına aldırış etmedi! Göğüs dekolteli elbisesiyle ortalığı yaktı!
Hakan Sabancı'nın kendisi hakkında aldığı uzaklaştırma kararını sosyal medya hesabından mesajlar paylaşarak ihlal ettiği gerekçesiyle iki kez zorlama hapsine çarptırılan Aygün Aydın, hakkında bir kez daha hapis kararı çıktı. Aydın bu karara aldırış etmeden sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.