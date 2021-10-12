Aygün Aydın cesur paylaşımlarına devam ediyor! Hakkında çıkan hapis kararına aldırış etmedi! Göğüs dekolteli elbisesiyle ortalığı yaktı! Hakan Sabancı'nın kendisi hakkında aldığı uzaklaştırma kararını sosyal medya hesabından mesajlar paylaşarak ihlal ettiği gerekçesiyle iki kez zorlama hapsine çarptırılan Aygün Aydın, hakkında bir kez daha hapis kararı çıktı. Aydın bu karara aldırış etmeden sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

1 7 Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Aygün Aydın'ın her yaptığı olay oluyor. Yaşadığı ilişkiye inanmayanlar için Hakan Sabancı ile olan yazışmalarını yayınlayan Aygün Aydın magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.