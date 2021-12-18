Aygün Aydın da Flash TV'ye geliyor! Seyhan Soylu yeni projesinin müjdesini verdi! "İlk imzayı attık"

Son dönemde en çok konuşulan isimlerin başında olan Seyhan Soylu yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Flash TV'de yayınlanan Al Sana Haber programının moderatörlüğünü yapan Soylu çarpıcı iddialarıyla dikkat çekiyor.

DESTEK ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Aygün Aydın'ın cesur pozları hakkında yorum yapan Seyhan Soylu, bir yere tutunmak için böyle paylaşımlar yaptığı yorumlarına karşı, "Hayat çok zor. Kimi nereye getireceği hiç belli olmaz. Herkes hata yapabilir. Hakan birkaç günlük ilişki olarak görmüş olabilir. Kız gerçekten aşık olmuş olabilir" şeklinde konuşmuştu.

AYGÜN AYDIN'DAN ZİYARET

Ardından çok geçmeden Aygün Aydın ile bir araya gelen Sisi yeni projenin müjdesini vererek Aydın'a övgüler yağdırdı.

Aygün Aydın'ın kendisini ziyarete geldiğini söyleyen Soylu, "Yeni başlayacak olan projemizle ilgili görüştük. İş teklif etmiştim canlı yayında. Çok keyifli, çok kültürlü bir kız. Seni tanıdığıma çok memnun oldum." dedi.

İkilinin nasıl bir projede buluşacağı ise merak konusu oldu.