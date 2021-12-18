FOX TV Elkızı 9. bölüm full, tek parça izle | Elkızı son bölüm Youtube izle2022 İstanbul Üni.-Cerrahpaşa Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111611192TRT 1 Gönül Dağı 44. bölüm full, tek parça izle | Gönül Dağı son bölüm Youtube izleATV Kardeşlerim dizisi 33. bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm izle YoutubeAkım Azalışı ne demek, TDK'ya göre Akım Azalışı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Trakya Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109410696İzmir'de patlama mı oldu? İzmir maden patlamasında kaç kişi yaralandı? Son durum ne?Memorandum ne demek, TDK'ya göre Memorandum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Aygün Aydın da Flash TV'ye geliyor! Seyhan Soylu yeni projesinin müjdesini verdi! "İlk imzayı attık"2022 Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104010131
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Aygün Aydın da Flash TV'ye geliyor! Seyhan Soylu yeni projesinin müjdesini verdi! "İlk imzayı attık"

Aygün Aydın da Flash TV'ye geliyor! Seyhan Soylu yeni projesinin müjdesini verdi! "İlk imzayı attık"

Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkinin ardından gündemden düşmeyen Aygün Aydın'ın Flash TV'de yer alacağını Al Sana Haber programı moderatörü Seyhan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Aygün Aydın da Flash TV'ye geliyor! Seyhan Soylu yeni projesinin müjdesini verdi! "İlk imzayı attık"

Son dönemde en çok konuşulan isimlerin başında olan Seyhan Soylu yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Flash TV'de yayınlanan Al Sana Haber programının moderatörlüğünü yapan Soylu çarpıcı iddialarıyla dikkat çekiyor.

DESTEK ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Aygün Aydın'ın cesur pozları hakkında yorum yapan Seyhan Soylu, bir yere tutunmak için böyle paylaşımlar yaptığı yorumlarına karşı, "Hayat çok zor. Kimi nereye getireceği hiç belli olmaz. Herkes hata yapabilir. Hakan birkaç günlük ilişki olarak görmüş olabilir. Kız gerçekten aşık olmuş olabilir" şeklinde konuşmuştu.

AYGÜN AYDIN'DAN ZİYARET

Ardından çok geçmeden Aygün Aydın ile bir araya gelen Sisi yeni projenin müjdesini vererek Aydın'a övgüler yağdırdı.

Aygün Aydın da Flash TV'ye geliyor! Seyhan Soylu yeni projesinin müjdesini verdi! İlk imzayı attık

Aygün Aydın'ın kendisini ziyarete geldiğini söyleyen Soylu, "Yeni başlayacak olan projemizle ilgili görüştük. İş teklif etmiştim canlı yayında. Çok keyifli, çok kültürlü bir kız. Seni tanıdığıma çok memnun oldum." dedi. 

Aygün Aydın da Flash TV'ye geliyor! Seyhan Soylu yeni projesinin müjdesini verdi! İlk imzayı attık

İkilinin nasıl bir projede buluşacağı ise merak konusu oldu.

Aygün Aydın da Flash TV'ye geliyor! Seyhan Soylu yeni projesinin müjdesini verdi! İlk imzayı attık

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT