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  3. Aygün Aydın - Hakan Sabancı ilişkisindeki gerçekler ortaya döküldü! Seyhan Soylu kimi hedef aldı? "Onlar bunu yapınca namuslu, bu gariban yapınca eskort oluyor!"

Aygün Aydın - Hakan Sabancı ilişkisindeki gerçekler ortaya döküldü! Seyhan Soylu kimi hedef aldı? "Onlar bunu yapınca namuslu, bu gariban yapınca eskort oluyor!"

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk sonrasında mesajları ifşalamasıyla magazin gündeminden düşmeyen Aygün Aydın hakkında konuşulan Al Sana Haber'de Seyhan Soylu'nun hedefinde olan isim merak edildi. Aygün Aydın'a destek çıkan Soylu, "Onlar bunu yapınca namuslu oluyor, bu gariban yapınca eskort oluyor!" diyerek kimi hedef aldı?

Flash TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Al Sana Haber'de geçtiğimiz gün Aygün Aydın ve Hakan Sabancı ilişkisi yorumlanırken dikkat çeken konuşmalar ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmayı başaran Aygün Aydın geçtiğimiz haftalarda bir yazı paylaşarak yardım istemişti.

Aygün Aydın açıklamasının devamında ise, "Süreç için avukata ihtiyacım var, avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle. Psikolojik ve hukuken iyi değilim, yardıma ve desteğe ihtiyacım var." demişti.

Aygün Aydın - Hakan Sabancı ilişkisindeki gerçekler ortaya döküldü! Seyhan Soylu kimi hedef aldı? Onlar bunu yapınca namuslu, bu gariban yapınca eskort oluyor!

Bu konuyu ele alan Al Sana Haber programında ise Hakan Sabancı'nın yaptığının yanlış olduğu savunuldu.

"HAYAT ÇOK ZOR"

Aygün Aydın'ın cesur pozları hakkında yorum yapan Seyhan Soylu, bir yere tutunmak için böyle paylaşımlar yaptığı yorumlarına karşı, "Hayat çok zor. Kimi nereye getireceği hiç belli olmaz. Herkes hata yapabilir. Hakan birkaç günlük ilişki olarak görmüş olabilir. Kız gerçekten aşık olmuş olabilir" derken Bahar Candan'ın "Hakan kova burcu, akıl burcu, böyle oyunlara gelmez" diyerek Aygün Aydın'ın rol yaptığını belirtti. 

Aygün Aydın - Hakan Sabancı ilişkisindeki gerçekler ortaya döküldü! Seyhan Soylu kimi hedef aldı? Onlar bunu yapınca namuslu, bu gariban yapınca eskort oluyor!

SİSİ BOMBAYI PATLATTI

Aygün Aydın'a laf edenlerin önce kendilerine bakmaları gerektiğini savunan Seyhan Soylu, şu an da iki çocuğu olan bir iş adamı hakkında, "Türkiye'de ilk yüzde olan bir iş adamının karısı eskort olarak işe geliyor ve şimdi o adamdan 2 çocuğu var" diyerek bombayı patlattı. Ardından Soylu, "Onlar bunu yapınca namuslu oluyor, bu gariban yapınca eskort oluyor!" diyerek tepkisini dile getirdi.

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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