Aygün Aydın, Hakan Sabancı'dan çocuk mu doğurdu? Paylaşımı herkesi hayrete düşürdü!

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Aygün Aydın paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Hakan Sabancı ile olan mesajlarını ifşa etmesiyle gündemden düşmeyen Aygün Aydın geçtiğimiz aylarda ultrason fotoğrafı paylaşarak hamile olduğunu açıklamış ardından yaptığı paylaşımda ise bebeğini düşürdüğünü söylemişti.

Tüm bunların ardından Hakan Sabancı ile uğraşmalarına devam eden Aygün Aydın'ı hapis cezası bile durduramamıştı.

AKILLARI KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Son paylaşımında Instagram hikayeler bölümünden bir bebek fotoğrafı yayınlayan Aygün, "Bilin bakalım bu hangi şerefsizin kızı? 18 yaşına geldiğinde ne kadar şanslı olduğunu anlayacaksın prensesim." notunu ekleyerek takipçilerini şaşkına uğrattı.

"GÖZLERİNİ BİREBİR BABASINDAN ALMIŞ"

Ardından bir paylaşımda daha bulunan Aygün, DNA testine gerek bile olmadığını gözlerinin aynı babasına benzediğini belirtti.

Kısa bir süre sonra paylaşımı kaldırarak sadece nazar boncuğu emojisi ile bebeği paylaşan Aygün Aydın'ın ne yapmaya çalıştığı merak konusu oldu.