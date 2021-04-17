Aygün Aydın kimdir? Kaç yaşında? Nereli ? Hangi dizilerde oynadı?

Show TV'de yayınlanan Bu Tarz Benim yarışması ile adından söz ettiren daha sonra ekranlarda boy göstermeye devam eden güzel oyuncu Aygün Aydın'ın biyografisi merak ediliyor.

AYGÜN AYDIN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Aygün Aydın,1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi TV Haberciliği ve Programcılığı Bölümü'nden mezun olmuştur. Aygün Aydın, Show TV de yayınlanan Bu Benim Tarzım yarışmasının 2. sezon yarışmacıları arasında yer alıyordu.

Söz konusu dönemde yarışmacıların sahneye erkek mankenlerle çıkması kararı nedeniyle nişanlısından ayrılmıştı.

Oyunculuk ve müzik eğitimi de alan 26 yaşındaki Aydın, 2014 yılında Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli’nin Şeker isimli şarkısının klibinde de oynamıştır. Baş rollerini Can Yaman ve Özge Gürel'in paylaştığı Bay Yanlış dizisinde Şebnem karakterine hayat vermiştir.

AYGÜN AYDIN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

- Bay Yanlış - Şebnem (dizi)

- Bu Tarz Benim (yarışma)

- Mustafa Ceceli& Ravi İncigöz -Şeker (klip)



