Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik, Avaşin-Basyan bölgesinde yürütülen Pençe-Şimşek Operasyonundan acı haber geldi. Avaşin-Basyan bölgesinde yürütülen Pençe-Şimşek Operasyonu'na ilişkin yapılan açıklama sobrasu Aygün Çakar ile ilgili internette arama yapılıyor. Peki Aygün Çakar kimdir? | Uzman Çavuş Aygün Çakar şehit mi oldu? İşte ayrıntılar...

AYGÜN ÇARAK KİMDİR?

Uzman Çavuş Aygün Çakar, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik, Avaşin-Basyan bölgesinde yürütülen Pençe-Şimşek Operasyonunda görevliydi

AYGÜN ÇAKAR ŞEHİT Mİ OLDU?

Uzman Çavuş Aygün Çakar, EYP’nin infilak etmesi sonucu şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe-Şimşek harekâtı bölgesinde teröristler tarafından daha önceden döşenen bir EYP'nin patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız tahliye edildiği Şht. Tümg. Aydoğan Aydın hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 25 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Çakar’ın Bağcılar’da yaşayan ailesine acı haber ulaştı. Pençe Şimşek Harekatı kapsamında Kuzey Irak'ta şehit olan Samsunlu P. Uzm. Çvş. Aygün Çakar'ın naaşı, 26 Nisan 2021 Pazartesi günü Vezirköprü Darıçayalanı Mahallesi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.