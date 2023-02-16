Aygun Yildirim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aygun Yildirim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aygun Yildirim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aygun Yildirim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aygun Yildirim 4 Nisan 1995 tarihinde Ahlen şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya,Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aygun Yildirim Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beckster Int. yapmaktadır. Aygun Yildirim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jahn Regensburg futbol takımında oynamaktadır. Jahn Regensburg takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aygun Yildirim'nin Jahn Regensburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aygun Yildirim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aygun Yildirim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aygun Yildirim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aygun Yildirim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Rot Weiss Ahlen

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2016 yılında Rot Weiss Ahlen

1 Temmuz 2017 yılında SC Wiedenbrück

1 Temmuz 2018 yılında SF Lotte

31 Ocak 2019 yılında SC Verl

30 Haziran 2019 yılında SF Lotte

1 Temmuz 2019 yılında SC Verl

1 Temmuz 2021 yılında Regensburg

Aygun Yildirim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aygun Yildirim şuan Jahn Regensburg takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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