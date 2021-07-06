Henüz 9 yaşında mandolin ve melodika çalarak müzikle ilgilenmeye başlayan Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ayhan Alptekin hayatını kaybetti. Alptekin'in ölümü sonrası internet arama motorlarında Ayhan Alptekin kimdir? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli? sorularına yanıt aranmaya başladı. Detaylar haberimizde...

AYHAN ALPTEKİN KİMDİR? NERELİ? AYHAN ALPTEKİN HAYATI

Ayhan Altepekin 1965 yılında Rize'nin Ardeşen ilçesinde Laz kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 9 yaşında melodika ve mandolin çalarak müzikle ilgilenmeye başlayan Alptekin, 1982'de Grup Yıldızlar adlı müzik grubunu kurdu. Grup Yıldızlar ile 3 yıl boyunca Artvin'in Kemalpaşa ilçesi ve Rize arasındaki ilçelerde düzenlenen düğün ve toplantılarda sahne aldı. Askerdeyken kanun, bağlama ve org ile programlar yaptı. 1993 yılında Lazca müzik ve anonim destanlardan oluşan ilk kasetini çıkardı. 2002 yılında Mamuli adlı yapım şirketini kurdu. Mamuli'de Karadeniz temalı şarkılar bestelendi. Öldüğü tarihe kadar müzik hayatına devam etti. Evli olan Alptekin iki kız ve iki erkek olmak üzere 4 çocuk babasıydı.

AYHAN ALPTEKİN ÖLDÜ MÜ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

56 yaşındaki Ayhan Alptekin, 6 Temmuz 2021 tarihinde beyin tümörü nedeniyle tedavi gördüğü Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

AYHAN ALPTEKİN ALBÜMLERİ

-Gelme

-Oy Nana

-Şahlandı Karadeniz

-Ah Ulan Ah / Hülya

-Hey Deli Gönül-Karadeniz Tavernası

-Karadeniz Tavernası 2

-Si Do Ma

-Çona

-Gel Dinle Beni

AYHAN ALPTEKİN ŞARKILARI

-Sırmalı Dadalo

-Dağlar Ağlayın

-Anzer Balı

-Şimdi Geldi Ağlamanın Zamanı

-Dardır Yüreğim

Nakore

-Kader

-Atmaca

-Oy Dağlarım

-Sevdalık