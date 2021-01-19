Ayhan Bilgen'den flaş çıkış: Türkiye’de yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç var! Parti mi kuracak?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2014'teki Kobani Olayları'yla ilgili olarak Ankara merkezli başlatılan operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 17'si tutuklanmıştı. Tutuklanan kişiler arasında yer alan ve geçtiğimiz yerel seçimlerde HDP'den Kars Belediye Başkanı olarak seçilen ancak daha sonra İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Ayhan Bilgen, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile gündem oldu.

Bilgen, "Türkiye’de yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç var. Bunun düşünsel ve toplumsal zeminini oluşturmak gerekiyor. Bunun yeni bir siyasi partiye dönüşme ihtimali, göreceği ilgi ve imkanlarla ilgilidir." ifadelerini kullanarak parti kurma sinyali verdi.

Türkiye’de yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç var. Bunun düşünsel ve toplumsal zeminini oluşturmak gerekiyor. Bunun yeni bir siyasi partiye dönüşme ihtimali, göreceği ilgi ve imkanlarla ilgilidir. — Ayhan Bilgen (@ayhanbilgen) January 18, 2021

Ayhan Bilgen 1970 yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi'nden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümünde yüksek lisans yaptı.

Ayhan Bilgen hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

Ayhan Bilgen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden tutuklandı?