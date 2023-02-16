Ayhan Gunaydin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayhan Gunaydin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayhan Gunaydin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayhan Gunaydin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayhan Gunaydin 21 Mayıs 2003 tarihinde Konya şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ahmet Günaydın şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayhan Gunaydin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ayhan Gunaydin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor futbol takımında oynamaktadır. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ayhan Gunaydin'nin Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ayhan Gunaydin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayhan Gunaydin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ayhan Gunaydin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayhan Gunaydin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2022 yılında Karaman FK

12 Ocak 2023 yılında Büyük Anadolu

Ayhan Gunaydin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayhan Gunaydin şuan Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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