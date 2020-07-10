Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı. Atama kararlarına göre Erdoğan'a iki danışman daha atandı. Bu isimlerden Ayhan Oğan hakkında bilgi sahibi olmak için Ayhan Oğan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? sorularının cevapları merak ediliyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

AYHAN OĞAN KİMDİR? NERELİ?

Ayhan Oğan, 10 Eylül 1966 tarihinde Kayseri’de dünyaya geldi. İlkokulu Hacı Ali Karamercan İlköğretim Okulunda, ortaokulu Kadı Burhanettin Ortaokulu’nda tamamladı. Oğan, lise öğrenimini ise Kayseri Endüstri Meslek Lisesi’nde tamamladı. 1983 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinde eğitim almak üzere İstanbul'a gitti. İkinci sınıftan sonra dönemin şartları gereği öğrenimine ara vererek iş hayatına atıldı.

Oğan, çeşitli şirketlerde kurucu ve yöneticilik yaptı. Öğrenim yıllarından itibaren birçok vakıf ve dernekte kurucu ve yöneticilik yaptı. 2008 yılında ise "Ortak Akıl Hareketi"ni kurdu.

2006-2012 senelerinde üç dönem boyunca Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Genel Sekreterliğini görevini yürüttü. 2010 yılında aktif ticaret hayatından çekilerek tüm vaktini sivil toplum çalışmalarına ayırmaya karar verdi.

2010 yılında Türkiye'nin değişik yerlerinden 498 sivil toplum kuruluşlarının desteği ile "Sivil Dayanışma Platformu"nu kurdu. Halen Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı kurulunda icra kurulu üyesi ve SDP'nin başkanlığını yürütmektedir.

2011 yılında Türkiye'de farklı kesimlerden 279 aydın, gazeteci ve kanaat önderlerinin iştirakiyle "Yeni Anayasa Platformu"nu kurdu. Anayasa, demokratikleşme ve uluslar arası ilişkiler çerçevesinde yurt içinde bütün illerde, yurt dışında ise başta Tunus, Yemen, Mısır, Irak olmak üzere saha çalışmalarına devam etmektedir.

2012 yılında AK Parti hükümeti tarafından kurulan Akil İnsanlar heyetinde Doğu Anadolu Grubunun sekreterliğini yürüttü.

1986 yılında ara verdiği üniversite eğitimine çıkarılan af tasarısıyla beraber halen Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinde ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde devam etti.

İyi derecede Rusça bilen Ayhan Ogan, evli ve üç çocuğu vardır.

Halen Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı kurulunda İcra Kurulu Üyesi ve Sivil Alan Platformu Başkanı olarak görevini yürütmektedir.

Ayhan Oğan, 7 Haziran 2015 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Kayseri milletvekilliği aday adayı oldu, ancak aday listesine giremedi. Sonrasında aynı partinin Mayıs 2015’ye yapılan 2. Olağanüstü Kongresi’nde halen sürdürmekte olduğu Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine seçildi.

KAÇ YAŞINDA?

1966 doğumlu olan Ayhan Oğan 54 yaşındadır.