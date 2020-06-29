Ünlü oyuncu Ayhan Taş kavga ortasında kaldı. Kardeş Payı, Çalgı Çengi gibi dizi ve filmlerde sergilediği üstün oyunculuk performansı ile dikkat çeken Ayhan Taş geçtiğimiz gün oturduğu bir mekanda çıkan kavgayı ayırırken objektiflere takıldı.

Bir mekanda tek başına oturan Taş, ilerleyen saatlerde kavga çıkınca şok oldu.

Oyuncu, "Yapmayın çocuklar ayıp oluyor. Şurada birkaç saatlik ağzımızın tadı var, bozmayın" dese de, Ayhan Taş'ı dinleyen olmadı.

Bu olanlara daha fazla katlanamayan Taş, mekanı terk etti.

AYHAN TAŞ KİMDİR?

Ayhan Taş, 25 Haziran 1971 tarihinde Adana‘da doğmuştur. İlkokul ve ortaokulu Adana’da bitirdi. 1993-1995 yılları arasında şiir topluluğu çalıştırıcılığı ve Edirne Dost FM’de radyo programcılığı ve sunuculuğu yaptı.

1998 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü’ne başladı. 2001 yılında Tiyatro Bölümü’nden Yiğit Arı, Burak Satıbol, Dilek Çelebi, Özlem Türay, Ayça Işıldar Ak adlarında 5 arkadaşı ile Mahşer-i Cümbüş tiyatro grubunu kurdu. Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun en önemli özelliği olan doğaçlama geleneğini devam ettiren bir topluluk oldu. Aynı yıl Ankara Batıkent Lisesi’nde tiyatro çalıştırıcılığı yaptı. Mahşer-i Cümbüş tiyatro grubu daha sonra 2003 yılında İstanbul‘a taşındı. 2005 yılında kendi sahneleri olan Hayalhane‘yi açtılar. Grup, 2007 yılından itibaren önce Star’da başlayan sonra Fox’a geçen Anında Görüntü Show isimli televizyon programında yer almaktadır.

2007 yılında FOX’da yayınlanan, Osmantan Erkır‘ın yapımcılığını üstlendiği ve sunduğu, Mahşer-i Cümbüş tiyatro grubunun özel dekor veya kostüm kullanmadan oynadıkları ve oyunu seyirci yönlendirmesine göre değiştirerek gerçekleştirdikleri programda da oynadı.

Ayhan Taş,2009 yılında, Yönetmenliğini Semir Aslanyürek‘ in yaptığı “7 Avlu” sinema filminde rol aldı. Antakya‘da çekilen film 29.Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde ve 4. Bursa İpek Yolu Film Festivali’nde gösterildi. Diğer rollerde Evmorfia Anastasiou, Labina Mitevska, Varlam Nikoladze, Muhammed Cangören, Nursel Köse, Özlem Türay, Hevy Hussein, Tansel Doğruel ve Serra Yılmaz gibi oyuncular oynadı.

2012 yılının Haziran ayında yayınlanmaya başlayan başrollerinde Murat Cemcir ve Ahmet Kural‘ın rol aldığı “İşler Güçler” isimli televizyon dizisin’de Antrenman Koçu Münir karakterini canlandırdı

Ayhan Taş, 2014 yılında Ahmet Kural, Murat Cemcir, Seda Bakan, Şinasi Yurtsever, Ayşe Kökçü‘nün de oynadığı “Kardeş Payı” adlı dizide, oto tamircisi Sezai karakterini canlandırmaktadır.

Oynadığı Bazı Tiyatro Oyunları :

1997 – İçeridekiler – Melih Cevdet Anday– Arayış Tiyatro Topluluğu

1998 – Cumhuriyete Selam – Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü’nde oyunda ışık tasarımı yaptı.

1998 – Körler – Maurice Maeterlinck – Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü

1998 – Tütüncü Dükkanı – Alonso De Santos – Ankara Devlet Tiyatrosu

1999 – Demirin Fiyatı Nedir? – Berthold Brecht – Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü

2000 – Ayı – Anton Çehov – Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü

2000 – Katharina Blum’un Çiğnenen Onuru – Heinrich Böll – Ankara Devlet Tiyatroları

2000 – Tanrılar Erkek olunca – Hasan Öztürk – Ankara Devlet Tiyatroları

2001 – Ferhat ile Şirin – Nazım Hikmet – Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü

2002 – Haldun Taner Kabare – Haldun Taner – Ferhan Şensoy, Ortaoyuncular

2003 – Carrar Ana’nın Silahları – Berthold Brecht –

Filmleri ve Dizileri :

2014 – Kardeş Payı (Dizi)

2012 – İşler Güçler (Dizi)

2007 – Anında Görüntü Show

2009 – 7 Avlu (sinema)