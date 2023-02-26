Ayid Habshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayid Habshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayid Habshi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayid Habshi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayid Habshi 10 Mayıs 1995 tarihinde Iksal şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da עאיד חבשי şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayid Habshi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Shahar Greenberg Sports & Law yapmaktadır. Ayid Habshi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ironi Kiryat Shmona futbol takımında oynamaktadır. Ironi Kiryat Shmona takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ayid Habshi'nin Ironi Kiryat Shmona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ayid Habshi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayid Habshi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayid Habshi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayid Habshi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Maccabi Haifa

2 Şubat 2015 yılında Bnei Sakhnin

30 Haziran 2015 yılında Maccabi Haifa

2 Şubat 2017 yılında Hapoel Raanana

30 Haziran 2017 yılında Maccabi Haifa

1 Temmuz 2017 yılında Bnei Yehuda

30 Haziran 2018 yılında Maccabi Haifa

1 Temmuz 2021 yılında Kiryat Shmona

Ayid Habshi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayid Habshi şuan Ironi Kiryat Shmona takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ayid Habshi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Maccabi Haifa

İsrail takımında 5 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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