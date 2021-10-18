Ayın On Dördü ne demek, TDK'ya göre Ayın On Dördü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ayın on dördü ne demek? Ayın on dördü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ayın on dördü kelimesi. Peki ayın on dördü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ayın on dördü nedir, ayın on dördü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AYIN ON DÖRDÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ayın on dördü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ayın on dördü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dolunay



AYIN ON DÖRDÜ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- ayın on dördü gibi

