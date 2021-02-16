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  3. Ayının bakıcısıyla güreşi görenleri hayrete düşürdü!

Ayının bakıcısıyla güreşi görenleri hayrete düşürdü!

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir hayvanat bahçesinde karı fırsat bilen ayı ve kurdun eğlenceli vakitleri izleyenleri gülümsetti. Doyasıya eğlenen hayvanların görüntüleri kameralara saniye saniye kaydedilirken ayının sahibiyle güreştiği o anlar izleyenleri hem korkuttu hem de gülümsetti.

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16 Şubat 2021 Salı 10:33
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