Ayının bakıcısıyla güreşi görenleri hayrete düşürdü!
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir hayvanat bahçesinde karı fırsat bilen ayı ve kurdun eğlenceli vakitleri izleyenleri gülümsetti. Doyasıya eğlenen hayvanların görüntüleri kameralara saniye saniye kaydedilirken ayının sahibiyle güreştiği o anlar izleyenleri hem korkuttu hem de gülümsetti.
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