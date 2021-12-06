Ayıptır Kılıçdaroğlu! Ana muhalefet liderinin skandal el hareketi Meclis'i karıştırdı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bütçe görüşmelerinde konuşma yaptığı sırada sesini yükseltip bir anda hiddetlendi. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı el hareketi sonrası Meclis bir anda karıştı.

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2021 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Mecliste açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir siyasetçiye yakışmayan davranışta bulundu. Provokatif konuşmaları sırasında ahlaksız el hareketi yapan Kılıçdaroğlu'nu açıklamaları kadar davranışı da tepki çekti. CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU, AHLAKSIZLIKTA ZİRVE YAPTI Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsünde yaptığı el hareket tepki çeken Kılıçdaroğlu'na AK Partili vekiller tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'ndan özür dilemesi beklenirken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Varank, Kılıçdaroğlu'nun el hareketi yaptığı görüntüye yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Gazi Meclis’te, 85 milyonun huzurunda bir tek küfürlü el hareketi yapmadığın kalmıştı. Ayıptır!" KILIÇDAROĞLU'NUN SKANDAL EL HAREKETİ SONRASI ÖZGÜR ÖZEL'DEN ŞAKA GİBİ AÇIKLAMA Cumhuriyet Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketine ilişkin yadsınacak bir açıklamada bulundu. Özel, "Genel başkanımız elini elinin sırtına vurmuştur. Sırtına yük bindirmek anlamındaki vücut dilidir" dedi. "ELİNE, BELİNE, DİLİNE SAHİP OL!" Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kılıçdaroğlu'nun el hareketi sebebiyle kınanması gerektiğini ifade ederken, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Eline, beline, diline sahip ol" ifadelerine yer verdiği bir açıklamada bulunarak Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Berkem Temizel Gece Editörü