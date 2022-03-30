Ayırabilene aşk olsun! Murat Dalkılıç oyuncu sevgilisi Sitare Akbaş ile öpüşürken yakalandı!

Oyuncu Sitare Akbaş ile aşk yaşayan Murat Dalkılıç, eğlenmeye gittiği mekanda sevgilisiyle romantik anlar yaşadığı görüldü. Çiftin mekanda çekilen öpüşme videosu da kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yakışıklı şarkıcı Murat Dalkılıç, 2015-2017 yılları arasında Merve Boluğur ile evli kaldı ve boşandıktan sonra Hande Erçel ile aşk yaşamaya başladı. Uzun süre aşk yaşadığı oyuncu ile ayrılan Dalkılıç, Erçel'le aynı dizide rol alan Sitare Akbaş ile aşk yaşıyor. İkili, önceki gün bir mekanda görüntülendi.

ROMANTİK ANLAR YAŞANDI

Oyuncu Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler'in bir etkinliğine giden şarkıcı Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş aşka geldi. Görüntüde Tansel Öngel ile sohbet eden Dalkılıç, bir ara sevgilisini dudağından öptüğü gözüküyor. İkilinin romantik anları da kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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