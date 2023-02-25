Aykhan Guseynov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aykhan Guseynov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aykhan Guseynov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aykhan Guseynov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aykhan Guseynov 3 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Гусейнов Айхан Илхамович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aykhan Guseynov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Golden-7 yapmaktadır. Aykhan Guseynov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turan-Tovuz IK futbol takımında oynamaktadır. Turan-Tovuz IK takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aykhan Guseynov'nin Turan-Tovuz IK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aykhan Guseynov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aykhan Guseynov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aykhan Guseynov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aykhan Guseynov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Leningradets

12 Temmuz 2019 yılında Nizhny Novgorod

17 Şubat 2020 yılında Ural 2

25 Şubat 2021 yılında Dolgoprudnyi

15 Temmuz 2021 yılında Khimki 2

20 Temmuz 2022 yılında Turan Tovuz

Aykhan Guseynov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aykhan Guseynov şuan Turan-Tovuz IK takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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