Aykhan Suleymanly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aykhan Suleymanly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aykhan Suleymanly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aykhan Suleymanly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aykhan Suleymanly 16 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Ayxan İlham oğlu Süleymanlı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aykhan Suleymanly Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EA Sport yapmaktadır. Aykhan Suleymanly, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sumqayıt PFK futbol takımında oynamaktadır. Sumqayıt PFK takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Aykhan Suleymanly'nin Sumqayıt PFK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aykhan Suleymanly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aykhan Suleymanly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aykhan Suleymanly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aykhan Suleymanly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2020 yılında Zira FK

11 Şubat 2022 yılında Sumqayıt

30 Haziran 2023 yılında Zira FK

Aykhan Suleymanly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aykhan Suleymanly şuan Sumqayıt PFK takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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