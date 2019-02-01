AYKOME üst kurul toplantısı gerçekleştirildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Üst Kurul Toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Malatya'nın altyapı sorunları ile 2019 yatırım programları revize çalışmaları görüşüldü.

Büyükşehir Belediyesi AYKOME Toplantı Salonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Çeçen'in Başkanlığında yapılan toplantıya, Büyükşehir Belediyesine bağlı ilgili Daire Başkanları ve şube müdürlerinin yanı sıra MASKİ, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe belediye temsilcileri ile altyapı hizmeti veren kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

AYKOME Üst Kurul Toplantı gündeminde Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra Merkez İlçe Belediyelerinin 2018 yılı yatırım programları görüşülerek onaylanırken, altyapı çalışmalarının koordineli bir şekilde yapılması için önemli kararlar alındı.

Toplantıda; 2018 ruhsat adet bilgileri ve hakediş tahakkuk ve tahsilat tutarları konuşularak 2018 yılı yatırım programı değerlendirildi. 2019 Yatırım Programları revize çalışmaları görüşüldü. Toplantıda ayrıca MASKİ Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmalarının da analizi yapıldı.

Kaynak: İHA