Aykut Colakoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aykut Colakoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aykut Colakoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aykut Colakoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aykut Colakoglu 30 Mayıs 2000 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Aykut Çolakoğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aykut Colakoglu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aykut Colakoglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karşıyaka futbol takımında oynamaktadır. Karşıyaka takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Aykut Colakoglu'nin Karşıyaka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aykut Colakoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aykut Colakoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aykut Colakoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aykut Colakoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Altınordu

20 Ağu 2019 yılında Niğde Anadolu

3 Ağu 2020 yılında Altınordu

10 Eylül 2020 yılında Niğde Anadolu

30 Haziran 2021 yılında Altınordu

23 Ağu 2021 yılında Niğde Anadolu

7 Şubat 2022 yılında Altınordu

8 Şubat 2022 yılında Karşıyaka

30 Haziran 2023 yılında Altınordu

Aykut Colakoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aykut Colakoglu şuan Karşıyaka takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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