Aykut Kocaman: “İki tarafın da istemediği bir sonuç oldu”

Göztepe ile 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman, karşılaşmanın her iki takımın da istemediği bir skorla sona erdiğini belirtti.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında evinde Göztepe ile 1-1 beraber kalan Atiker Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman, maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maç öncesi kağıt üzerinde yaptıkları hesaplarla sahadaki gerçeklerin birbirleriyle uymadığını belirten Kocaman, "Özellikle bulunduğumuz pozisyonu hem koruyabilmek, aynı zamanda arkamızdaki takımlarla arayı açabilmek, bir taraftan da yukarıdaki takımlara biraz daha yaklaşabilmek için içeride oynadığımız maç sonuçları ve puan ortalamasına baktığımız anda 2 hafta arka arkaya oynamak yukarıyla ilgili ciddi hayaller kurdurabiliyordu. Ancak kağıt üzerindeki düşüncelerimizle sahadaki gerçekler birbiriyle örtüşmedi. 1 puanla çıktık içerideki iki maçtan, 5 puan kayıpla. Dolayısıyla istediğimizi gerçekleştirdiğimizi söylemek çok fazla iyimserlik olur. Tamamen düşünülenin, istenilenin dışında gerçekleşti. Bir taraftan bu bizim düşüncelerimiz ama öbür taraftan da tabii rakipli bir oyun bu. Rakiplerin tabii ki hem güçleri, hem istekleri, hem ihtiyaçları ve benzeri kurguları var" şeklinde konuştu.

"İki tarafın da istemediği bir sonuç oldu"

Maçın 18. dakikasında golü bulduktan sonra mücadelenin ortaya geldiğini kaydeden Kocaman, "Göztepe direkt toplarla geldi. Yani esas ara planları o, savunma arkasına direkt topu atmak, sahanın her tarafından ve duran toplarla üzerimize gelmek. Oyunun zaman zaman kontrolünü ele aldık, ikinci gol için arayışlarındaydık. Çok güçlü pozisyonlar bulamasak da kontrol genel olarak ortadan bize doğru dönüyordu. İkinci yarı aslında bu 1-0'ın yetmeyeceği, farkı arttırmamız bilinciyle çıktık. Ancak yapma olasılığı yüksek olduğu ve bizim de beklediğimiz bir pozisyonda, savunma arkasına geçişte golü yedik. O andan itibaren hem pas oranımız hem isabet oranımız, pas şiddeti, ritmi, her şey arttı. Biraz daha ittik. Onlar yine karşılık vermeye çalıştılar zaman zaman kontrataklarla. Maçın bütününe bakılırsa belki son 7-8 dakikalık bölümde 2 tane, 1'i penaltı olmak üzere, 1 tane de penaltıdan daha kolay bir pozisyon olmak üzere, onları düşündüğümüz zaman sanki galibiyeti kaçırdığımız düşünülebilir ama bütününe bakıldığı zaman Göztepe'de maçın bütününde, düşme potasında olmanın verdiği o can havliyle sürekli karşılık verdi. Takımların fizik güçleri çok yakın birbirine. Diğer taraftan da kolay kolay çözülmüyor artık takımlar. Dolayısıyla bu can havliyle sürekli maçın içinde oldular. İki tarafın da istemediği bir sonuç oldu. İki haftada ciddi anlamda bizim için, iç saha avantajımız da düşünüldüğünde ciddi puan kaybı oldu. Şimdi bunu deplasmandan puan getirerek telafi etmek en büyük amacımız olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA