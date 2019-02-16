Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe beraberliği sonrası açıklamalarda bulundu. Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman " İşkence gibi bir maçtı." dedi.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe beraberliği sonrası açıklamalarda bulundu.

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman şu ifadeleri kullandı:

"Söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Çok yanlış bir kırmızı kart. Verilmesi gereken kırmızı kart verilmiyor, verilmemesi gereken kırmızı kart veriliyor. Topun peşinden koş koş koş.. İşkence gibi bir maç sonunda. Bir puan şu ortamda harika bir sonuç. Şunu anlayamıyorum. Hakem yukarıdan, Serkan Çınar galiba. Diğerini bilmiyorum. Söyleniyor, bakıyor, karar veriyor."

"Diğeri için (Skrtel pozisyonu) niye bakılmıyor? Bütün dengeler değişti Fenerbahçe karşısında. Son zamanlarda son derece güçlü oynayan bir takım karşısında oynamak çok zor. Konuşmanın çok da bir manası yok. Belli bir dönemden sonra topun arkasında olmak oyuncuyu bezdirir. Sürekli geri koş, topun arkasına koş... Saha kenarında seyrederken en sıkıldığım şeylerden biridir. Oynarken de öyleydi. Canla başla mücadele ettiler. Fiziksel verilere baktığımızda, 1 saat eksik oynadığımız halde Fenerbahçe'ye yakın çıkmış. Yürekten Kocaman sevgiler hepsine. Hepsi canla başla mücadele etti. İçimden de bir şey konuşmak gelmiyor."