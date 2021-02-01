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Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

Geçtiğimiz hafta Okan Buruk ile yollarını ayıran Başakşehir, yoluna Aykut Kocaman yönetiminde devam edecek. Deneyimli teknik adam ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig'de bir teknik direktör değişimini de Başakşehir yaşadı. Geçen sezonun şampiyonu İstanbul ekibi, bu sezon gelen başarısız sonuçların ardından Okan Buruk ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı. Turuncu-lacivertliler, deneyimli teknik adam Aykut Kocaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir kulübünden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, prensip anlaşmasına varılan teknik direktör Aykut Kocaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Başkanımız Göksel Gümüşdağ’ın katıldığı imza töreninde açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, şampiyon Başakşehir ailesinin bir parçası olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Aykut Kocaman’ın Türkiye’nin en değerli teknik direktörlerinden biri olduğunu belirten Göksel Gümüşdağ, “Tecrübesi ve birikimiyle Başakşehir ailesine çok katkısı olacağına inanıyorum. Hem futbolculuk hem de teknik direktörlük döneminde kupa kazanmaya alışkın, başarı odaklı bir teknik adam. Kurulduğu günden bu yana bilimsel çalışmalara önem veren İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile, yapay zeka ve teknolojiyi futbolla buluşturan Avrupa’daki sayılı teknik direktörlerden biri olan Aykut Kocaman’ın buluşmasının Türk futboluna değer katacağı düşüncesindeyim.

Ligdeki sıralamamız ve takımımızdaki sakatlıklar nedeniyle zor bir dönemde görevi devraldı. Şu anda kadromuzda yer alan 10 futbolcunun sakatlıkları devam ediyor. Şanssız bir dönemden geçiyoruz ancak el birliğiyle yeniden ligde üst sıralara çıkarak kulübümüzü hak ettiği noktalara taşıyacağız. Bu hedefle elini taşın altına koyan Aykut Kocaman’a bir kez daha ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyorum.” 

Onur Çelik
Spor Editörü
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