Aykut Kocaman: "Takım çalıştırmayı düşünmüyorum"

Çalıştırdığı takımlarda başarıya ulaşan, sahadaki başarının yanı sıra futbol mantalitesini ve ekip felsefesini her gittiği kulübe yerleştiren Aykut Kocaman'ın adı çok sayıda kulüp ile anılıyor.

Ancak Demirören Haber Ajansı'nın ulaştığı başarılı teknik adam, bu süreçte takım çalıştırmayı düşünmediğini ifade etti ve "Pandemi süreci bitine kadar çalışmayı düşünmüyorum" dedi.

Kocaman, "Kendisine ilgi gösteren kulüp yöneticilerine teşekkür eden Kocaman, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Bu dönemde birçok takımla birlikte adımın anıldığını görüyorum. Bu doğru. Bana teklifte bulunan kulüpler oldu. Hepsine bu dönemde takım çalıştırmayı düşünmediğimi söyledim ve teşekkür ettim. Özellikle pandemi süreci bitene kadar çalışmayı düşünmüyorum. Sizin aracılığınızla kamuoyunu bilgilendirmiş olalım" ifadelerini kullandı.

GELEN TEKLİFLERİ DE REDDEDECEK

Gelen teklifler için teşekkürlerini sunan deneyimli teknik adam, "Bundan sonra gelmesi muhtemel tekliflere de aynı yanıtı vereceğim" sözleriyle tekliflerin reddi konusunda net bir tavır sergiledi.