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  3. Son dakika | Aykut Kocaman'dan istifa kararı: Bu kulüp bunu hak etmiyor

Son dakika | Aykut Kocaman'dan istifa kararı: Bu kulüp bunu hak etmiyor

Son dakika haberi... Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman yaptığı açıklamada yönetime istifasını sunacağını belirtti.

Son dakika | Aykut Kocaman'dan istifa kararı: Bu kulüp bunu hak etmiyor

Son dakika haberi...  Süper Lig'in 8. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Maç, Fatih Karagümrük'ün 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Ligde altıncı yenilgisini alan Başakşehir'de teknin direktör Aykut Kocaman, karşılaşma sonrası beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu. 

Alınan sonuçların kabul edilemez olduğunu dile getiren Kocaman, istifasını yönetime sunacağını söyledi.

Kocaman açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"8 maç 6 mağlubiyet, 2 galibiyet. Kabul edilebilir değil. Bunun bedeli olacak. Bu kulüp bunu hak etmiyor. İstifamı sunacağım. Sonuçlar ne olursa olsun gidişatı hep kontrol etmeye çalıştım. Ancak kendi adıma en doğru karar bu."

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"KARAGÜMRÜK'ÜN ZAAFLARINA ODAKLANDIK AMA GERÇEKTEN ACEMİ GÖRÜNDÜK"

Maç ile ilgili de değerlendirmede bulunan Aykut Kocaman, "Mağlubiyet istenmeyen bir durum. Bugünkü mağlubiyet kabul edilebilir değil. Karagümrük bizimle oynadı. Özellikle ilk yarıda A'dan Z'ye oyunun hakimiydiler, tebrik ediyorum hocayı ve tüm takımı. Oyunu doğru şekilde oynadılar. Karagümrük'ün zaaflarına odaklandık ama gerçekten görüntü olarak acemi göründük. Bunları değerlendiren bir Karagümrük vardı. 2. yarıda çırpınışımız bir şeyi değiştirecek gibi gözükmüyordu. Fazla bir şey konuşmanın pek anlamı yok." dedi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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