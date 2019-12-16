Aykut Kuşkaya şarkılarıyla Üsküdarlıların yüreklerine dokundu

Üsküdar Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında sanatçı Aykut Kuşkaya geçtiğimiz günlerde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde Üsküdarlılarla bir araya geldi. Yoğun ilginin olduğu konserde Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcıları Zekeriya Şanlıer ve İsa Doğan katılım gösterdi.

Üsküdar'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden sanatçı Aykut Kuşkaya, “Aziz İstanbul'un göz bebeği Üsküdar'da olmak çok güzel, Üsküdar'ın yeri bende ayrıdır. Yaklaşık 30 yıllık sanat yaşamımdan sonra Üsküdar'da sahne almak, sevenlerimiz ile bir arada olmak benim için şerefti. Bu programın düzenlenmesini sağlayan Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen Beyefendiye çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sözleri Yunus Emre'ye, bestesi kendisine ait olan "Gönüller Yapmaya Geldim" parçasıyla yüreklere dokunan Kuşkaya, “Yeni Bir Şarkı', "Kendim Ettim Kendim Buldum', "Sessiz Gemi" ve "Allah Sorar" gibi parçaları da söyleyerek Üsküdarlılara eşsiz bir müzik ziyafeti yaşattı.

Konserin ardından Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer sanatçıya çiçek takdim ederek teşekkürlerini iletti.