Aykut Ramadan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aykut Ramadan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aykut Ramadan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aykut Ramadan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aykut Ramadan 10 Temmuz 1998 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Айкут Сунай Рамадан şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aykut Ramadan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aykut Ramadan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Septemvri Sofia futbol takımında oynamaktadır. Septemvri Sofia takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aykut Ramadan'nin Septemvri Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aykut Ramadan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aykut Ramadan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aykut Ramadan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aykut Ramadan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CSKA-Sofia II

1 Ağustos 2016 yılında Tsarsko Selo

13 Aralık 2016 yılında CSKA-Sofia II

8 Ağustos 2017 yılında Minyor Pernik

1 Temmuz 2018 yılında Montana

1 Ocak 2019 yılında CSKA 1948

1 Temmuz 2019 yılında Lokomotiv GO

27 Temmuz 2020 yılında Sportist Svoge

1 Temmuz 2021 yılında Septemvri Sofia

Aykut Ramadan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aykut Ramadan şuan Septemvri Sofia takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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