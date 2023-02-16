Aykut Saridogan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aykut Saridogan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aykut Saridogan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aykut Saridogan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aykut Saridogan 23 Temmuz 1996 tarihinde Manisa şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Aykut Sarıdoğan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aykut Saridogan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aykut Saridogan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

68 Aksaray Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. 68 Aksaray Belediye Spor takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aykut Saridogan'nin 68 Aksaray Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aykut Saridogan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aykut Saridogan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aykut Saridogan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aykut Saridogan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Eylül 2010 yılında Ç. Dardanel Alt

1 Eylül 2014 yılında Kastamonu 1966

15 Kasım 2016 yılında Kulüpsüz

10 Ocak 2017 yılında Bayburt Grup Öİ

18 Temmuz 2018 yılında Nazilli Bld

1 Ağu 2019 yılında Fethiyespor

10 Eylül 2020 yılında Arnavutköy Bld

7 Temmuz 2021 yılında Nevşehir Bld

14 Temmuz 2022 yılında 68 Aksaray Bld

Aykut Saridogan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aykut Saridogan şuan 68 Aksaray Belediye Spor takımında oynamakta ve 73 numaralı formayı giymektedir.

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