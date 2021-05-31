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Aykut Yavuz kimdir, nereli, kaç yaşında? Neden gündem oldu?

Twitter’da trend listesine giren Aykut Yavuz'un hayatı ve neden gündem olduğu merak ediliyor Aykut Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Neden gündem oldu? soruları aratılmaya başlandı. Biz de sizler için bu soruların yanıtını haberimizde cevapladık. İşte Detaylar...

Sosyal medya kullanıcıları tarafından linç edilerek Twitter'da gündeme gelen Aykut Yavuz'un kim olduğu merakla araştırılmaya başlandı. Aykut Yavuz kimdir, nereli, kaç yaşında? Neden gündem oldu? sorularının cevabını haberimizden bulabilirsiniz..

AYKUT YAVUZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

23 Aralık 1995 yılında İstanbul'da doğan Aykut Yavuz'un memleketi Diyarbakır'dır. Fatih Ticaret Meslek Lisesi  ve Nişantaşı Üniversitesi'nde Sivil Hava Ulaştırmacılığı ve İşletmeciliği bölümünden mezun olan Aykut Yavuz, Instagram ve Youtube üzerinde belli bir kitleye sahip olan, eğlenceli videolar çekmesiyle tanınıyor. Instagram hesabında 398 bin takipçisi var Aykut Yavuz'un, YouTube kanalında ise 600 bine yakın abonesi mevcut. 

Aykut Yavuz kimdir, nereli, kaç yaşında? Neden gündem oldu?

NEDEN GÜNDEM OLDU? 

TikTok fenomenleri Cemre Solmaz ve Ceren Yaldız’a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle tepkilerin odağında olan Aykut Yavuz Twitter'da trend listesine girdi.

Kadın TikTok fenomenlerine yönelik çirkin ifadeler kullanan Aykut Yavuz’un bazı kurgu videolarda da kız arkadaşını darp ettiği ortaya çıktı.

İşte o olay video;

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