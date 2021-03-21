Usta sanatçı Ayla Karaca'n ölüm haberinin ardından vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki Ayla Karaca kimdir? Nereli, kaç yaşında neden öldü? Hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar...

AYLA KARACA KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA NEDEN ÖLDÜ?

Ayla Karaca adıyla tanınan sanatçının asıl ismi Atina Miloharak'tır. Karaca 20 Mayıs 1933 İstanbul'un Kurtuluş ilçesinde dünyaya geldi. İlk olarak 1944'te henüz 12 yaşında Ses Tiyatrosu'nda "Kapan" adlı piyesle oyunculuğa başladı.

Okuduğu bir Rumca şarkı ile tanınırlığı arttı. Muammer Karaca grubunun esas kadrosunda yer aldı. 8 ay süren bir Anadolu turnesi sırasında arkadaşlarının verdiği Ayla adı ve Muammer Karaca'dan aldığı soyadı ile "Ayla Karaca" sahne adını aldı. 1949'da ilk filmi olan Ayşe'nin Duası'nda rol aldı.

İlk evliliğini oyuncu Tevhit Bilge, ikinci evliliğini 1950'lerde görüntü yönetmeni Özen Sermet ile yaptı. Sermet ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakarak Amerika'ya yerleşti. Üçüncü evliliği, Ulvi Alacakaptan'ın babası turizmci Ercüment Hakkı Alacakaptan ile 18 yıl sürdü. 90'lı yılların sonunda oyunculuğa döndü ve birkaç dizide rol aldı.

Uzun zamandır bakım evinde kalan Ayla Karaca, 17 Mart Çarşamba günü İzmir’de koronavirüs nedeniyle 87 yaşında vefat etti.

ROL ALDIĞI FİLMLER

Ayşe'nin Duası - 1949

Barbaros Hayrettin Paşa - 1951 (Kontes Julia)

Lale Devri - 1951 (Gülnaz)

Sürgün - 1951 (Seher/Sitti Nevbar)

Yavuz Sultan Selim ve Yeniçeri Hasan - 1951

Köroğlu-Türkan Sultan - 1953

ROL ALDIĞI DİZİLER

Neşeli Günler - 1997

Sevda Rüzgarları - 1997

Yabancı Damat - 2004

Aşk Bir Hayal - 2010