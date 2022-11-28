Aylar önce olaylı bir şekilde ayrılıp barışmışlardı! Şulemsi ve eşinin yeni video paylaşımı çok konuşuldu! "Bu ne Hint dizisi gibi"

Eşi ile olaylı bir ayrılık yaşamalarının ardından barışan Instagram fenomeni Sulemsi'nin yeni paylaşımı gündem oldu.

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Aylar önce olaylı bir şekilde ayrılıp barışmışlardı! Şulemsi ve eşinin yeni video paylaşımı çok konuşuldu! "Bu ne Hint dizisi gibi" 1

Sulemsi kullanıcı adıyla sosyal medyada fenomen olan Şule Elus, geçtiğimiz aylarda özel hayatıyla gündem olmuştu.

Eşiyle bir süre ayrılık yaşayan, ayrılığıyla alakalı pek çok iddia ortaya atılan fenomen, eşiyle Umre'de çektikleri bir fotoğrafı paylaşarak barıştıklarını duyurmuştu.

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Aylar önce olaylı bir şekilde ayrılıp barışmışlardı! Şulemsi ve eşinin yeni video paylaşımı çok konuşuldu! "Bu ne Hint dizisi gibi"
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