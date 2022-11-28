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Aylar önce olaylı bir şekilde ayrılıp barışmışlardı! Şulemsi ve eşinin yeni video paylaşımı çok konuşuldu! "Bu ne Hint dizisi gibi"
Eşi ile olaylı bir ayrılık yaşamalarının ardından barışan Instagram fenomeni Sulemsi'nin yeni paylaşımı gündem oldu.
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