Aylarca süren bekleyiş sona erdi: TÜRKSAT 5A uydusu bugün hizmet vermeye başlayacak

Uydu teknolojileri ve uzay çalışmalarının önem kazandığı bu dönemde Türkiye önemli bir adımı atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda uzaya fırlatılan TÜRKSAT 5A uydusu, Türksat'ın Gölbaşı yerleşkesinde saat 14.00'de başlaması beklenen hizmete alma töreninin ardından faaliyetlerine başlayacak.

5 MAYIS'TA YÖRÜNGE TESTLERİ SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılım sağlayıcı tören öncesi açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, uydunun ocak ayının başında fırlatıldığını anımsatarak, "4 Mayıs itibarıyla uzaydaki jeosenkron yörüngeye ulaşan, 5 Mayıs'ta yörünge testlerine başlanan Türksat 5A'nın test çalışmaları başarıyla tamamlandı. Uydumuz, 28 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Türksat AŞ'nin Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenecek törenle dünyaya hizmet vermeye başlayacak. Haberleşme uydumuz hizmete girdiğinde, Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta-Batı ve Güney Afrika'nın yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karadeniz'i kapsama altına alacak." ifadelerini kullandı.

30 YIL HİZMET SAĞLAYACAK

Karaismailoğlu, uydunun, televizyon yayıncılığıyla veri haberleşme hizmetinde Türkiye'yi dünyada yeni Ku-Band kullanan öncü ülkeler ligine taşıyacağını söyledi. Karaismailoğlu,Türksat 5A'nın elektrikli itki sistemi sayesinde 30 yılı aşkın süreyle TV yayıncılığı ve haberleşme alanlarında hizmet sağlayacağını bildirdi.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin haberleşme uydu trafiğinin bundan sonra da artacağını sözlerine ekledi.