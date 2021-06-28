Gelinim Mutfakta 28 Haziran Pazartesi puan durumu | 28 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Nuno Espirito Santo kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Nuno Espirito Santo hangi takımları çalıştırdı?Öğrenciler sınavda, veliler okul bahçelerinde ter döktü! YKS stresine belediye ekipleri yetiştiAylarca süren bekleyiş sona erdi: TÜRKSAT 5A uydusu bugün hizmet vermeye başlayacakTeknik direktör arayışındaki Fenerbahçe'de Nuno Espirito Santo sesleriVerdiği kilolarla bambaşka birine dönüşen Adını Feriha Koydum dizisinin Lara'sı Feyza Civelek isyan etti!Gelinim Mutfakta Tavuklu Sultan Kebabı tarifi | Tavuklu Sultan Kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Tuzla'da müsilaj mücadelesi! Dalgaların etkisi ile kıyıya vurdu, ekipler harekete geçtiTuzla'da kentsel dönüşüm için harekete geçildi! Tehlike saçan binalar yıkılıyor!Maraşlı dizisi ne zaman oynuyor, hangi kanalda, hangi gün, saat kaçta?
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. TEKNOLOJİ
  3. Aylarca süren bekleyiş sona erdi: TÜRKSAT 5A uydusu bugün hizmet vermeye başlayacak

Aylarca süren bekleyiş sona erdi: TÜRKSAT 5A uydusu bugün hizmet vermeye başlayacak

Uzaya fırlatılan TÜRKSAT 5A uydusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle bugünden itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Aylarca süren bekleyiş sona erdi: TÜRKSAT 5A uydusu bugün hizmet vermeye başlayacak

Uydu teknolojileri ve uzay çalışmalarının önem kazandığı bu dönemde Türkiye önemli bir adımı atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda uzaya fırlatılan TÜRKSAT 5A uydusu, Türksat'ın Gölbaşı yerleşkesinde saat 14.00'de başlaması beklenen hizmete alma töreninin ardından faaliyetlerine başlayacak. 

5 MAYIS'TA YÖRÜNGE TESTLERİ SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılım sağlayıcı tören öncesi açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, uydunun ocak ayının başında fırlatıldığını anımsatarak, "4 Mayıs itibarıyla uzaydaki jeosenkron yörüngeye ulaşan, 5 Mayıs'ta yörünge testlerine başlanan Türksat 5A'nın test çalışmaları başarıyla tamamlandı. Uydumuz, 28 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Türksat AŞ'nin Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenecek törenle dünyaya hizmet vermeye başlayacak. Haberleşme uydumuz hizmete girdiğinde, Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta-Batı ve Güney Afrika'nın yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karadeniz'i kapsama altına alacak." ifadelerini kullandı. 

Aylarca süren bekleyiş sona erdi: TÜRKSAT 5A uydusu bugün hizmet vermeye başlayacak

30 YIL HİZMET SAĞLAYACAK

Karaismailoğlu, uydunun, televizyon yayıncılığıyla veri haberleşme hizmetinde Türkiye'yi dünyada yeni Ku-Band kullanan öncü ülkeler ligine taşıyacağını söyledi. Karaismailoğlu,Türksat 5A'nın elektrikli itki sistemi sayesinde 30 yılı aşkın süreyle TV yayıncılığı ve haberleşme alanlarında hizmet sağlayacağını bildirdi.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin haberleşme uydu trafiğinin bundan sonra da artacağını sözlerine ekledi.

Aylarca süren bekleyiş sona erdi: TÜRKSAT 5A uydusu bugün hizmet vermeye başlayacakAylarca süren bekleyiş sona erdi: TÜRKSAT 5A uydusu bugün hizmet vermeye başlayacak

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT