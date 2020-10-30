Aylık burç yorumları Kasım 2020 | Hande Kazanova aylık burç yorumları

Aylık burç yorumları Kasım ayına girmemize kısa bir süre kala astroloji meraklıları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Uzman Astrolog Hande Kazanova 2020 yılı Kasım ayında burçları nelerin beklediğini burçların kariyer, aşk ve sağlık konularında nelere dikkat etmesi gerektiğini aktardı. Peki Kasım ayında burçları neler bekliyor? İşte Uzman Astrolog Hande Kazanova Kasım ayı burç yorumları haberimizde...

KOÇ BURCU KASIM AYI AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili koçlar bu ay parasal konulara odaklanacaksınız. Mars düzeliyor ve 14 Kasım itibari ile artık hayatınızda çok rahat hareket edeceğiniz günler sizi bekliyor olacak.

Zaman zaman ikili ilişkilerde bir takım çekişmeler içerisine girebilirsiniz. 9 Kasım, 15 Kasım 16 Kasım ve 19 Kasım tarihlerinde hem ikili ilişkilerinizde hem özel hayatınızda hem de ortaklı işlerinizde sevdiğiniz insanlar anlaşmak çok kolay olmayacak ve orta yolu bulmakta zorluk yaşayacaksınız.

Maddi konularda nasıl ilerlemeniz gerektiğini öğreneceksiniz. Merkür size bu anlamda yardımcı olacak.

12 Kasım çok önemli çünkü jüpiter ve plüton kavuşumu tepe noktanızda çok hırslı olacağınız, kendinizi göstermek isteyeceğiniz bir dönem olacak. Bütün bunlarla uğraşırken başka insanları düşünmeden hareket etmemeye kesinlikle önem gösterin.

30 Kasım'da parçalı ay tutulması gerçekleşecek siz bu parçalı ay tutulmasını yakın çevrenizde akraba kardeşler alanınızda yaşayacaksınız. Etrafınızda olup biten olaylara yöneleceksiniz.

Bu dönem kısa vadeli planlar özellikle Kasım sonunda hayatınızda daha da görünür hale gelecek.

BOĞA BURCU KASIM AYI AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili boğalar Kasım ayında iş, hizmet ve sağlıkla ilgili alanlarda Merkür'ün düzelmesi ile beraber daha rahat ilerlemeler kaydedeceksiniz.

Mars'ın gerilemesi sizin enerji kaybınıza da neden olabilir. Bu dönem içinize kapanmış olabilir ve eskisi gibi insanlarla görüşmek istemeyebilirsiniz bu dönem 14 Kasım'dan sonra daha da değişecek ve daha net olacaksınız.

12 Kasım'da Jüpiter ve Plüton kavuşumu gökyüzünde devrede olacak. Boğalar bunu seyahat, eğitim yurt dışı bağlantılı işlerde medya alanında, hukuki alanlarında yaşayacaksınız. Bu yüzden bu alanlarda hızlı giden konular sizi gereğinden fazla hırslandırabilir.

İlişkilerle ilgili karar verme zamanına gireceksiniz. İkili ilişkiler ve özel hayatınız ile ilgili önemli kararları15 Kasım'dan itibaren devreye koyacaksınız. Karşı tarafın hareketlerine, düşüncelerine bakacaksınız ve sizin hayatınızda nerede bulunduğunu göreceksiniz.

İKİZLER BURCU KASIM AYI AYLIK BURÇ YORUMLARI

Kasım ayı iş hayatınızın ön planda olduğu bir ay olacak. Başkaları için hizmet etmekten mutluluk duyacak ve krizleri daha çok iş hayatınızda ve sağlık alanlarında yaşayacaksınız.

3 Kasım'da Merkür'ün düzelmesi ile hem aşk hem çocuklarınızla ilgili problemler artık geri der kalacak. Aşk hayatınızda kendinizi daha doğru ifade etmeye başlayacaksınız.

Yine Merkür'ün akrep burcuna geçmesi ile 10 Kasım'dan sonra işle ilgili konularda bir projeyi harekete geçirmek için oldukça şanslı bir zaman dilimi içerisinde olacaksınız.

12 Kasım'da Jüpiter ve Plüton kavuşumu devrede olacak ve sizin ortak para alımlarında hızlı gelişmeler yaşamanıza neden olacak. Parasal konularda kendi gücünüzü keşfetmek ve daha da büyümek arzusunda olabilirsiniz. Dikkatli adımlar atmanızda fayda olacaktır.

YENGEÇ BURCU KASIM AYI AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili yengeçler, bu ayla birlikte kariyerinizde ve iş hayatınızda enerjinizi daha güçlü ve etkin bir şekilde ortaya çıkaracaksınız.

3 Kasım'da Merkür'ün düzelmesi ile son bir haftadır ev aile ve yuva alanlarında yaşadığınız sıkıntı ve problemlerin geri de kaldığını göreceksiniz.

Aşk hayatınızda yaşadığınız bir takım zorlanmalarınız varsa Merkür'ün düzelmesi ile bu alanlarda daha rahat nefes alacağınız bir döneme gireceksiniz.

10 Kasım'da Merkür aşk evinize girecek ve yarım bıraktığınız tamamlamadığınız konuların üzerinden bir kez daha geçmek durumunda kalabilirsiniz.

12 Kasım önemli çünkü Jüpiter ve Plüton kavuşumu devrede olacağı için ikili ilişkilerde daha güçlü, daha arzulu, daha istikrarlı bir şekilde hareket etmek isteyebilirsiniz.

Hem ortaklı işlerinizde hem özel hayatınızda güçlü yapınızı ortaya koymak isteyeceksiniz ama diğer insanları düşünmeden hareket etmemeye çok fazla hırsınızı karşı taraf üzerine yansıtmamaya özen göstermeniz gereken bir dönem.

15 Kasım'da yeni ay gerçekleşecek ve işte bu yeni ayı aşk evinizde yaşayacaksınız sevgili yengeçler.. Aşk hayatınızla ilgili almak istediğiniz önemli kararlar varsa 15 Kasım'da oluşan yeni ay ile beraber bu kararları devreye sokabilirsiniz.

ASLAN BURCU KASIM AYI AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili aslanlar Mars gerilemesi 14 Kasım itibari ile sona erecek. Seyahat, eğitim, gelecek planları, yurt dışı bağlantı işlerde gibi alanlarda daha düzgün hareket etmeye başlıyorsunuz. Mars'ın bu alanlarda düzgün hareketi size de gelecek ile ilgili konularda önünüze daha güzel kapıların açılmasına fırsat sunacak.

3 Kasım'da Merkür'ün düzelmesi ile hem aile yuva alanlarında yaşadığınız sıkıntılar hem de yakın çevrenizde yaşadığınız sıkıntılar 3 Kasım itibari ile artık geri de kalacak.

Jüpiter ve Plüton kavuşumunu 12 Kasım civarında iş, hizmet ve sağlık alanlarında yaşayacaksınız. Bu alanlarda daha hırslı olabilir ve kendi gücünüzü ortaya koymak isteyebilirsiniz.

Sağlığınız ile ilgili konularda dikkatli adımlar atmanız da gerekebilir.

21 Kasım itibari ile güneşin yay burcuna geçişi sizin de keyfinizi yerine getirecek. Biraz daha kendi isteklerinize vakit ayıracaksınız.

BAŞAK BURCU KASIM AYI AYLIK BURÇ YORUMLARI

Son bir haftadan beri Merkür sizin para alanlarınızda gerilemekteydi. Şimdi 3 Kasım itibari ile Merkür'ün gerilemesinin düzelmesi ile bu alanlarda yaşadığınız problemler de geri de kalacak.