Aylık burç yorumları Ocak 2021 | Hande Kazanova aylık burç yorumları

Aylık burç yorumları Ocak ayına girmemize kısa bir süre kala astroloji meraklıları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Uzman Astrolog Hande Kazanova 2021 yılı Ocak ayında burçları nelerin beklediğini burçların kariyer, aşk ve sağlık konularında nelere dikkat etmesi gerektiğini aktardı. Peki Ocak ayında burçları neler bekliyor? İşte Uzman Astrolog Hande Kazanova Ocak ayı burç yorumları haberimizde...

KOÇ BURCU OCAK AYI AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ocak 2021 Koçların ilişkilerinin mercek altında olacağı bir dönemin başlangıcını simgeliyor. Koçun çiftler evinin yöneticisi ve aşk gezegeni Venüs 3 Ocak 2021'de Balık burcuna geçecek. Aynı zamanda Venüsün retrograt döngüsü de başladığına göre Venüs 6 Hazirana kadar Balık ve Koç burçları arasında debelenecek ve 4 Mart -15 Nisan aralığında da aktif retrogratta bulunacak. Venüsün Hazirana kadarki dönemi beklenmedik duygular ve problemler getirecek, sizi bir türlü itiraf etmediğiniz ihtiyaçlarınız, istekleriniz veya hayal kırıklıklarınızla yüzleşmeye zorlayacak veya eski aşk problemlerini veya zamanında çözmediğiniz durumları yeniden düşünmeye zorlayacaktır. Ocak 2021'de gizli aşk başlayabilir veya belirli ilerlemeler kaydedebilirsiniz. Gelecek aylardaki olayların asıl başladığı yer Ocak olacak. Eğer Ocak 2021'de duygusal dönem başlayacaksa, aynı zamanda profesyonel dönem de sona erecektir. Kasımdan itibaren Yay ve Oğlak burcu arasında gidip gelen Merkür 4 Ocak 2021'de retrograt hareketle Yay burcuna geri dönecek, 8 Ocakta düzgün hareketine devam edecek ve 12 Ocakta Koç burcunun kariyer evinde Oğlak burcuna geçecek ve orada 7 Şubata kadar kalacak.

BOĞA BURCU OCAK AYI AYLIK BURÇ YORUMLARI

Neredeyse tüm Ocak boyunca (3 ve 28 Ocak dönemi) Boğanın çiftler evinin yöneticisi Mars, aşk ve anlaşma gezegeni Venüsle beraber olacaktır. Bunun dışında Mars ve Venüs şanslı evde bulunacak ki, bu da sosyal durumları ve eğlenceleri, geleceğe dönük projeleri ve umutları destekliyor. Tüm bu şartlar altında, beklentilerinizi doğrulayacak ve sizi mutlu edecek olayları karşınıza çıkaracak bir ay sizi bekliyor. Fakat tuzaklarla da karşılaşabilirsiniz: fazla sevinecek, faydasız ve dikkatle incelendiğinde düşündüğünüzden farklı olduğu ortaya çıkacak olan bir iş için çabalamış olabilirsiniz. Rasyonel olun, böylece sonradan hayal kırıklığı yaşamazsınız! 2021 Şubat ve Mart ayları da fazla verimli olmayacaktır. Ocak 2021 boyunca yıldızlar Boğa burçlarına göz kırpacak, onlara başarılı olmak için gereken olanakları sağlayacaktır. Bunlar avantajlı durumlar, dostların veya üyesi olduğunuz grupların desteyi, otorite veya üstlerinizin koruması olabilir. Tüm yapacağınız gereken iyi bir plan yapmak ve kapılar yüzünüze açılacaktır. Planlara gelince: şeffaf, açık-seçik ve makul hedefler belirlemeye çalışın! Ocak 2021 boyunca Boğanın herkesçe bilinen pratik duyuları azalabilir ve sizi fantezilerin, idealizmin ve sınır çizmemenin kurbanı haline getirebilir. Başarı muhtemelen ayın son on gününden itibaren gelecektir. Finansal alanda işler yavaş yavaş iyiye gidiyor, fakat ayın ilk yarısında hâla bazı problemlerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.

İKİZLER BURCU OCAK AYI AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ocak 2021 boyunca İkizlerin aşk hayatı karşılıklı etkilenme, uyum, ortak başarılar açısından yeterince dengeli olacaktır. Çünkü ayakları toprağa sağlam basan Satürn İkizlerin çiftler evinde bulunuyor ve şu an aşk evinizde bulunan çiftler evinizin yöneticisi Jüpiterle mükemmel uyumlu açılar yapıyor! Duygusal bağlar ve sosyal sorumluluklar ilişkinizin erotik, duygusal ve romantik yanıyla uyum içinde. Venüs yıldız haritanızın en yüksek noktasında transit yapacak, bu da İkizler çiftinin kariyerle bir bağlantısı olduğunun, yada çiftlerin sosyal durumlarıyla bağlantılı olduğunun habercisi. Bu aynı zamanda çiftlerin ortak planlarının daha büyük işler başarma peşinde olacağı, veya statü ve popülerlikleriyle sahnede olan insanlara daha fazla yakınlaşma anlamına da gelebilir. Kasım ayında bu yana Yay ve Oğlak burcu arasında gidip gelen İkizlerin yöneticisi Merkür 8 Ocak 2021'de İkizlerin ortaklıklar evinde doğrusal hareketine kaldığı yerden devam edecek ve 12 Ocakta finansal eve geçiş yapacaktır. Merkürün bu hareketleri sonucunda parayla ilişkili kontrat, ilişki veya dava aydınlığa kavuşacaktır. İş arkadaşınızın veya hatta sevdiğiniz kişinin finansal olarak borçlarından kurtulması veya birileriyle ortak olan veya diğerlerine bağlı olan paranızla ilgili bir durum ortaya çıkabilir.

YENGEÇ BURCU OCAK AYI AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ocak 2021 boyunca ilişkiler en önemli olayların yer aldığı bir alan olacak. Güneş ilk yirmi günde Yengecin çiftler evinden geçecek ve Plütoyla kavuşum yapacak: şiddetli duygular, psikolojik rahatsızlık, ısrarcı tavırlar, kontrol etme dürtüsü veya durumu lehinize çevirme çabaları olabilir. Artık retrograt döngüsünde bulunan Merkür Kasım ayında başlamış olan, fakat daha derin kökleri bulunan karmaşık bir sürece ışık tutma eğiliminde. Ocak 2021 boyunca Merkür Yengecin ilişkiler eviyle (4 Ocakta), sorumluluklar ve çalışma evi arasında (12 Ocakta) gidip gelecek, aradaki 8 Ocakta ise doğrusal hareketine kaldığı yerden devam edecek. Bu dönem 2015'ten bu yana süregelen ve Yengecin ilişkiler evinin yöneticisi Satürnün sizin çalışma ve sorumluluklar evine girmesiyle başlayan kısıtlayıcı ve ağır bir dönemin anahtarı. Ocak 2021'nin önemli konuları sorumluluklar - ortaklıklar, takım çalışması ve Yengeçlerin profesyonel seçimlerinin başkalarına bağımlılığı veya başkalarının çalışmasının Yengeçlerin sosyal bağlantılarını nasıl etkilediği olacaktır. Ortaklıkları rayına sokma ve iş bölümünü düzgün ve doğru şekilde analiz etme, değerlendirme, gözden geçirme ve muhtemelen yeniden organize etme zamanı. Genel olarak Yengeçlerin kariyerleri önceliklerin yeniden belirleneceği, ahlaki, kültürel, entelektüel veya ruhsal değerlere bağlı olan bir dönemden geçecek. Aile, köken veya taşınmaz emlak öncelikli konular olacaktır.

ASLAN BURCU OCAK AYI AYLIK BURÇ YORUMLARI

Aslanlar için duygusal arena sadece Ocak 2021'de değil, tüm Eylül 2020 - Ekim 2021 süresinde çok iyi olacaktır. Aslanın çiftler evinin yöneticisi artık şanslı evde bulunuyor ve bu evin yönetici gezegeniyle uyumlu açılar yapıyor. Elbette ki, aşk hayatınızda bazı küçük değişiklikler olacaktır. Ocak 2021'nin ikinci yarısından itibaren Aslan çiftlerinin parasal veya iş alanındaki bazı sorunlarının olduğu dönem sona eriyor. Diğer taraftan siz ve sevgiliniz iş veya yatırım kaygısını paylaşıyorsunuz, muhtemelen bu kaygı sonucunda bir inisiyatif alacaksınız. Ocak ayı cinselliği keşfetmek için ve sevdiğiniz kişinin psikolojisini anlamak bakımından da ilginç bir ay olacak. Ocak 2021 Aslanlar için güçlü profesyonel ve finansal etkiler taşıyan bir ay. Aslanın yöneticisi Güneş, ilk yirmi gün boyunca Aslanın iş evinden geçecek, sizin para evlerinizden birinin yöneticisi olan Merkür 12 Ocakta iş evinize geri dönecek ve Aslanın diğer para evi kariyer evinizin yöneticisi Venüs ve aksiyon gezegeni Mars tarafından hareketlenecek. Böyle zorlayıcı etkiler altında, güçlerinizi profesyonel performansınızı daha verimli yapmaya yönlendirmeniz ve finansal alanda önemli adımlar atmanız beklenebilir. Venüs kariyer ve para, kariyer ve çalışmalar, kültür, hukuk, seyahat veya uzak mesafeli ortaklıklar, internet, yayıncılık, geniş ölçekteki iletişim arasında güçlü bağların olduğu birkaç aylık bir dönemi başlatacak.

BAŞAK BURCU OCAK AYI AYLIK BURÇ YORUMLARI

Duygusal olarak Ocak 2021 Başak burçları için havai fişek gösterisi gibi olacaktır. Başakın çiftler evinde en tutkulu ve şehvetli kavuşum olan Venüs - Mars kavuşumu parlıyor. Bu öyle bir kavuşum ki, sevdiğiniz ve sizi seven kişiyi varlığınızın merkezi haline getirecek ve tüm seçim ve hareketleriniz aşk odaklı olacaktır. Bu da yetmezmiş gibi, Güneş de Başakın aşk ve cinsellik evinden geçecek, Başakın yönetici gezegeni Merkür ise aynı alana doğru hareket edecek! Böylece Ocak 2021 çok romantik ve yoğun bir şekilde erotik bir ay olacak ve tümüyle özel, güzel hatıralarla dolu aşk ortamı yaratacaktır. Fakat Başakların tutku ve öznellikleri de artık çok fazla olacak, bu yüzden hatalar ve zorlukların ortaya çıkması beklenebilir. Retrograt yapması yüzünden neredeyse kararsız, belirsiz veya verimsiz bir dönemden sonra Başakın yöneticisi ve kariyer yöneticisi Merkür Ocak 2021'nin ikinci on günlüğünde daha rasyonel ve organize bir tutum takınacak. Artık Merkür sizin yaratıcı ve stratejik yeteneklerinizi harekete geçirecek, size fırsatlar sunacak, sunum, proje başlatma ve gösterilerle ilgili herhangi bir inisiyatifte sizi destekleyecektir.

TERAZİ BURCU OCAK AYI AYLIK BURÇ YORUMLARI

Öyle görünüyor ki, Terazilerin Ocak 2021 boyunca ilişkileri pek iyi durumda olmayacaktır. Terazinin çiftler evinin yöneticisi Mars ve aşk gezegeni Venüs sizin sorumluluklar, yükümlülükler ve çalışmanızı yöneten 6. evinizde kötü pozisyonda olacaktır. Özgürlüğünüz kısıtlanacak, seçim yapmaya zorlanacaksınız. Bu veya şu sebeple, yapmak istediğinizi değil, yapmanız gerekenleri yapacaksınız. Üstelik bu aşk hayatınıza endişelerin, sorumlulukların veya kısıtlamaların karışacağı bir dönemin sadece başlangıcı. Bu yıldız konfigurasyonundan iki durumda iyi bir şeyler beklenebilir: sevgilinizle sorumlulukları ve işleri paylaşmanız veya .. beraber çalıştığınız biriyle gizli bir ilişki. Profesyonel olarak, Ocak 2021 yoğun, belki de hatta hararetli olacaktır. Her zaman yapacak bir şeyleriniz, hatta aynı anda iki, üç işiniz var. Bazı zamanlarda siz acil durumlarla, başka zamanlarda cesaret, savaşma gücü ve kararlılık gerektiren zor durumlarla uğraşıyorsunuz. Tüm bunlara rağmen yaptığınız işten zevk alıyor, yetenek ve yaratıcılığınızı kullanmak size memnuniyet getiriyor. Ocak 2021 özellikle tutkuyla ve hevesle iş yapan Teraziler için uğurlu olacaktır. İyi haber şu ki, onların çabaları finansal olarak gereğince ödüllendirilecektir. Çalışmalar, bilgi-enformasyon, yazı yazma ve iletişim (her türlü) Teraziler için ayın ilk yarısı mücadele konusu olacak. Ailevi problemler ve taşınmaz emlak da sizin ilginizi çekecek.

AKREP BURCU OCAK AYI AYLIK BURÇ YORUMLARI

Venüs ve Marsın Akrebin aşk evinde bulunmasıyla, Ocak 2021 size büyük romantizm ve şehvet dalgaları getirecektir. Venüs aşk gezegeni ve Akrebin çiftler evinin yöneticisi, Mars ise tutku ve fetih gezegeni. Böyle bir yıldız konfigurasyonu altında saf tutku ve güçlü içgüdüsel cazibe duygusal ve cinsel dürtülerinizi harekete geçirecektir. Ocak 2021 Akrepler için resmi yada ahlaki olsun anlaşmaya dayalı veya sosyal olarak kabul edilmiş ilişkilerden ziyade aşk için ilişki ayı olacaktır. Aşık olmanız ve daha önce denemediğiniz fiziksel sansasyonlar yaşamanız beklenebilir! Daha uzun süreden beri ilişki yaşayan çiftler içinse Ocak ayı özel hayatı yeniden canlandırmak için ve hatta yeniden keşfetmek için mükemmel bir ay. Ocak 2021 yaratıcılıkla zengin bir ay ve bu ay boyunca Akreplerin kendilerini ifade etme güçleri en iyi durumda ve mesaj ve duygularınızın iletişim gücünün bir benzeri daha yok. Bu ay sanatsal aktiviteler veya hayal gücü ve fantezi gerektiren aktiviteler, çeşitli prezantasyonlar, şovlar, tanıtım işleri (ürün, marka, yetenek vb.) için uygun. Sportif faaliyetler ve yarışmalar da destekleniyor. Akrebin kariyer evinin yöneticisi kendi pozisyonunda sadece entelektüel çabaları değil, hem de iletişim, seyahat ve ticareti de teşvik edecek.

YAY BURCU OCAK AYI AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ocak 2021 Yay burçlarına ilişkileriyle ilgili konularda, özellikle finansal bağlantılı konularda bazı aydınlanma getirecektir. Önceki yılın Kasım ayından itibaren, Yay'ın çiftler evinin yöneticisi Merkür Yay burcu ve Yay'ın para evi arasında gidip gelmekte. Ocak 2021'nin ilk yarısında Merkür doğrusal hareketine kaldığı yerden devam edecek, iki sektörde son kez bulunacak ve ayın ikinci yarısı para evinizde Plütoyla kavuşum yapacaktır. Olayların kalbinde eviniz veya taşınmazlarla alakalı hukuki bir durum olabilir, çünkü Aşk ve beraberlik gezegeni Venüs Yay burcunun 4. evinde bulunacak. Her şekilde Yılbaşı Yay burçları için fazla romantik sayılmaz, Yay çiftleri daha çok pratik kaygılarla ilgilenecek. Bu ay çok ta harikulade bir ay değil.

Ocak 2021'nin Yay burçları için önemli bir finansal getirisi olacak: Güneş Yayların para evinden geçecek; aynı noktada kariyer evinizin yöneticisi Merkür de transitte; Güneş Satürnle buluşacak (7 Ocak); finansal evlerinizin yöneticileri Satürn ve Ay karşıt açılar yapacak (9 - 10 Ocak); Yay'ın finansal ekseninde Dolunay gerçekleşecek (11 - 12 Ocak); Yay'ın para evinin yöneticisi Satürn Marsla kare yapacak (19 Ocak); Merkür Plütoyla buluşacak (29 Ocak). Bundan daha fazlası olamazdı. Böylece, bazı durumlar - zorluklar ve engellerin, önemli kârlar ve kayıpların, finansal durumların ciddi şekilde etkilediği profesyonel kararların ortaya çıkması - zirveye ulaşacak. Tüm bu ağır astrolojik etkiler altında destek ve korumanız eksik olmayacaktır. Sabır ve iyi stratejilerle başarıya ulaşabilirsiniz. Ocak 2021 boyunca Yay burçları sağlam bir stres kaynağının etkisi altında olacak.

OĞLAK BURCU OCAK AYI AYLIK BURÇ YORUMLARI

Oğlakların aşk evinin yöneticisi Venüs Marsla kavuşum yaptığı için Ocak 2021'nin Oğlaklar için dikkate değer duygusal ve cinsel potansiyeli mevcuttur. Fakat seçimler aklınızın süzgecinden geçecek ve siz ortak ilgi alanlarınızın olduğu veya düşünce tarzınızın aynı olduğu insanlara yöneleceksiniz. Yazılı veya söylenen sözlerin baştan çıkarıcı bir etkisi olacak ve sizin merakınızı uyandıracak veya tutkularınızı alevlendirecek. Aşk size ilham veriyor, teşvik ediyor ve sizi yaratıcı olmaya veya çalışmaya itiyor. Her türlü seyahatler - ister kısa yürüyüşler olsun, isterse de bi kaç günlük geziler - Ocak ayına damgasını vuracak.

11 - 12 Ocak 2021'de Oğlakların çiftler evinde oluşacak olan Dolunay ilişkinizde bir sonuca varmaya veya önemli bir olaya işaret ediyor. Oğlağın iş evinin yöneticisi ve son aylarda çok tahmin edilemez hareketlerde bulunan Merkür Ocak 2021'de birkaç ilginç harekette bulunacak: 4 Ocakta Oğlaktan Yay burcuna geri gidecek, 8 Ocakta doğrusal hareketine devam edecek, 12 Ocakta yeniden Oğlak burcuna geçecek ve orada ayın sonuna doğru Plütoyla kararlı bir kavuşum yapacaktır. Bu tuhaf manevralar profesyonel anlamda sıkıntılı bir dönemin başlangıcı, terslikler, düşünce değişiklikleri, gecikmeler ve karışıklık anlamına gelebilir. Aslında hepsi sizin düşünce ve stratejilerinizi aydınlatmak için, böylece Ocak 2021'nin sonu açık hedefler ve sizi başarılı şekilde rayınıza oturtacak hareket anlamına gelmekte. Oğlakların parası esasında ortaklıklar yoluyla geliyor veya diğerlerinin niyetlerine bağlı. Oğlağın hastalıklar evinin de yöneticisi olan Merkürün Ocak 2021 boyunca karmaşık bir yolu izlemesi sağlık konusunun hafife alınamayacağının göstergesi! Zayıflıklarınızın farkında olmalı, öngörülen tedavileri dikkatle uygulamalı ve düzenli bir yaşam sürmelisiniz.

KOVA BURCU OCAK AYI AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ocak 2021'nin ilk yirmi gününde herhangi özel bir olay olmayacaktır. Kova'nın çiftler evinin yöneticisi Güneş kapalı bir alanda, hareketleri ve seçimleri kısıtlanmış halde bekliyor, hatta bu yüzden verimli olmasına rağmen hayal kırıklığı ve yalnızlık da getire bilir. Cinsellik de kaprisli olabilir, çünkü Kova'nın erotizm evinin yöneticisi Merkür retrograt yapacak. Fakat Ocak 2021'nin son on günlüğü tamamen farklı Olacak. Güneş Kova burcuna geçecek ve sadece canlılık ve öz güven getirmekle kalmayacak, uyum şansı yüksek ilişkilere de vurgu yapacaktır. Bunlar dışında Kovalar çift olarak pratik ve finansal konulara merak salacak.

Ocak 2021'nin ilk yarısında bir şeylere başlamak daha zor olacaktır. Yeterince odaklanamayacak, hareketleriniz alakasız olacak, hedefleriniz biraz belirsiz olacaktır. Fakat belirli olan bir şey var, siz para kazanmak istiyorsunuz: kariyer evinizin yöneticisi Mars ve paranın özellikle nakit paranın ve taşınmazların geleneksel temsilcisi Venüs Kova'nın para evinde bulunuyor. Fakat para kazanmak için fantastik düşüncelerinizi bir yana bırakmalı ve gerçeklikle bağınızı güçlendirmelisiniz. Bunu adım adım yapacaksınız ve Ocak 2021nin son on günü Kovalara istenen kâr getirecek profesyonel başarı vadediyor. Fakat evrak ve muhasebeyle, bank ve finansal kurumlarla ilişkilerinizde dikkatli olmalısınız. Ocak 2021'nin ilk yirmi gününde Kovalar düşük kapasiteyle çalışacaklar.

BALIK BURCU OCAK AYI AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ocak 2021 boyunca sizi tutkular yönetecek. Aşk gezegeni Venüs ve tutku gezegeni Mars her ikisi Balık burcunda. Bu ikili karşılaştığı zaman, ortam ısınıyor, karşı konulmaz cazibe yaranıyor, aşk sözünü söyler ve diğer her şey arka plana geçer. Ve şimdi de Venüs ve Mars Balık burcunda buluşuyor! Durum çok iyi, fakat Balığın çiftler evinin yöneticisi Merkür biraz kararsız, sakar veya modunda değil, böylece her türlü karmaşık durumlar, yanlış anlaşılmalar, uyumsuzluk yaratabilir. siz tutukuyla yanarken sevdiğiniz kişinin başka öncelikleri, ya da daha da kötüsü başka seçimleri olabilir...

Hayal kurmayın, rasyonel olun ve görmek istediklerinizi değil, gerçekte olanları görün! Mars ve Venüsün Balıkta bulunmasıyla Ocak 2021 boyunca siz karizmatik, gayretli ve hareket etme isteği ile dolup taşacaksınız. Siz kolayca bir neden, proje veya fikir üzerine harekete geçiyorsunuz ve diğerlerini de harekete geçirme yeteneğiniz mevcut. Takım işi gerektiren, kolektif faaliyetler veya kurumlar Ocak ayında hem güçlü yanınız, hem de felaketiniz olacak. İyi iletişim ve ortaklık durumlarında açık seçik davranmak önemlidir. Mars Balığın para evinin yöneticisi olduğu için, Ocak 2021 boyunca finansal motivasyon öncelikli olacak ve sizin gelirinizi artırmak inisiyatifiniz olabilir veya eski planlarınızı harekete geçirecek bazı şeyler ortaya çıkabilir. Böylece parayla buluşacaksınız.