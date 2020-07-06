Aylin Cesur'dan skandal sözler: Salda'nın kumunu alır, onların uygun yerlerine monte ederiz

Burdur'da düzenlenen partisinin 2. Olağan Kongresi'nde İYİ Parti Isparta milletvekili Aylin Cesur, yaptığı konuşmada Salda Gölü'yle alakalı skandal sözler kullanmıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş,"Biz dinlerken utandık, o bu sözleri söylerken utanmamış!" diyerek tepki gösterdi.