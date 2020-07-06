Aylin Cesur'dan skandal sözler: Salda'nın kumunu alır, onların uygun yerlerine monte ederiz
Burdur'da düzenlenen partisinin 2. Olağan Kongresi'nde İYİ Parti Isparta milletvekili Aylin Cesur, yaptığı konuşmada Salda Gölü'yle alakalı skandal sözler kullanmıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş,"Biz dinlerken utandık, o bu sözleri söylerken utanmamış!" diyerek tepki gösterdi.
Esenyurt'ta 4 kadından adama meydan dayağı!
Esenyurt'ta akıl almaz görüntü! Minibüsten 35 yolcu çıktı
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde silahlı saldırı!
Van'da 2 kişinin daha cansız bedeni bulundu!
06 Temmuz 2020 Pazartesi 11:42
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT