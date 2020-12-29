Aylin Sözer Çapan kimdir, kaç yaşında, nereli? Aylin Sözer Çapan hangi üniversitede görev yapıyor, neden öldürüldü?

Kan donduran olay Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde bugün saat 12. 30 sıralarında yaşandı. Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak görev yapan Aylin Sözer Çapan eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Kemal Delbe tarafından evinde yakılarak öldürüldü. Peki Aylin Sözer Çapan kimdir, kaç yaşında, nereli? Aylin Sözer Çapan hangi üniversitede görev yapıyor? Aylin Sözer Çapan neden öldürüldü?

AYLİN SÖZER ÇAPAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Aylin Sözer Çapan, 23 Mayıs 1972 tarihinde doğdu. Nereli olduğu bilinmeyen Çapan, 2002 yılında Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde lisans, 2005 yılında yine aynı bölümde yüksek lisansını yaptıktan hemen sonra doktorasını tamamladı.

Yüksek Lisans Tezleri ise şöyle;

“3–11 Yaş Çocuklarının Ahlak Gelişimlerinin Piaget’nin Ahlaki Gelişim Kuramı’na Göre İncelenmesi”

Doktora Tezleri

“Beyin temelli ogrenme programinin 6 yas çocuklarının yaratıcılık becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesi”

AYLİN SÖZER ÇAPAN HANGİ ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞIYOR?

48 yaşında Kemal Delbe tarafından katledilen Aylin Sözer Çapan İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim görevlisiydi.

AYLİN SÖZER ÇAPAN NEDEN VE NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

İddiaya göre Kemal Delbe isimli eski sevgilisi 2 gün boyunca Aylin Sözer Çapan'ı evinde esir tuttu. Bugün alınan bilgiye göre öğle saatlerinde ise üzerine döktüğü yanıcı madde ile Çapan'ı ateşe verdi. Yanarak can veren kadının cansız bedeni morga kaldırıldı. Evden çıkan dumanları gören mahalleli polis ekiplerine ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri katili yakaladı. Mahalleli Kemal Delbe'yi linç etmek istedi. Polis ekiplerine saldıran Delbe yakalanarak gözaltına alındı.